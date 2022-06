Am letzten Handelstag des ersten Halbjahres 2022 bleibt der weiter im Rückwärtsgang. Die bereits Anfang Juni gezeigten Schwächesignale haben sich mit dem Unterschreiten der charttechnischen Unterstützung bei 13.025 Zählern fortgesetzt. Der Fokus gilt heute der nächsten Supportmarke im Bereich des jüngsten Tiefs bei 12.904 Punkten. Frische Impulse aus Übersee sind eher überschaubar.Auf die wieder aufgeflammten Rezessionsängste der Anleger ist am Mittwoch an den US-Börsen Zurückhaltung gefolgt. Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...