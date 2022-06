Uniper knickt ein. Der Versorger zieht die Jahresprognose zurück und sucht finanzielle Hilfe von der Bundesregierung. Daimler Truck will die Kosten bis 2030 um 100 Mio. Euro jährlich senken. Ein Teil der Busproduktion wird dazu ins Ausland verlagert. Implenia weist ein starkes Geschäft aus. Das operative Ergebnis hat sich im 1. Halbjahr mindestens verdoppelt im Jahresvergleich.Der Handel in Asien entwickelt sich heute früh schwach. Alle Benchmarks in der Region geben deutlich ab. Einzig und allein der chinesische Handel profitiert von starken ...

