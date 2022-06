Neben den Sorgen, ob die deutschen Anlagen auch in den kommenden Monaten weiterhin mit ausreichend Erdgas versorgt werden können, belasteten die Aktienkurse der Chemieriesen BASF, Covestro & Co auch die Angst vor einer kräftigen Abschwächung der Weltkonjunktur. Diesbezüglich gab es nun aus China zumindest einen Hoffnungsschimmer. Denn dort hat sich die Stimmung in den großen und staatlichen Unternehmen nach dem Ende des Corona-Lockdowns in Shanghai und dem Auslaufen von Pandemie-Auflagen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...