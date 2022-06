DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 30-Jun-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

30 June 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 29 June 2022 it purchased a total of 287,974 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 125,000 162,974 EUR1.000 Highest price paid (per ordinary share) GBP0.868 Lowest price paid (per ordinary share) EUR0.990 GBP0.856 GBP0.862116 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR0.995869

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 699,876,691 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 2 0.999 XDUB 08:36:06 00059760739TRLO0 1111 0.999 XDUB 08:37:46 00059760784TRLO0 296 0.999 XDUB 08:37:46 00059760785TRLO0 2677 0.998 XDUB 08:59:10 00059761795TRLO0 1600 0.998 XDUB 08:59:10 00059761796TRLO0 785 0.998 XDUB 08:59:10 00059761797TRLO0 462 0.996 XDUB 08:59:22 00059761801TRLO0 2014 0.996 XDUB 08:59:22 00059761802TRLO0 165 0.996 XDUB 08:59:22 00059761803TRLO0 956 0.996 XDUB 08:59:22 00059761804TRLO0 1058 0.996 XDUB 08:59:22 00059761805TRLO0 408 0.999 XDUB 09:16:30 00059762915TRLO0 3200 0.999 XDUB 09:16:47 00059762967TRLO0 1522 0.999 XDUB 09:16:47 00059762968TRLO0 2500 0.998 XDUB 09:17:13 00059763025TRLO0 37 0.998 XDUB 09:18:55 00059763084TRLO0 4 0.998 XDUB 09:18:55 00059763085TRLO0 250 0.998 XDUB 09:18:57 00059763086TRLO0 22 0.998 XDUB 09:18:59 00059763087TRLO0 297 0.998 XDUB 09:19:01 00059763088TRLO0 23 0.998 XDUB 09:19:03 00059763089TRLO0 3200 0.997 XDUB 09:28:43 00059763605TRLO0 1563 0.997 XDUB 09:28:43 00059763606TRLO0 2500 0.997 XDUB 09:28:43 00059763607TRLO0 59 0.997 XDUB 09:54:24 00059764571TRLO0 806 0.998 XDUB 09:54:24 00059764572TRLO0 725 0.998 XDUB 10:03:54 00059764816TRLO0 529 0.998 XDUB 10:04:53 00059764840TRLO0 3729 0.999 XDUB 10:11:47 00059765064TRLO0 1021 0.999 XDUB 10:11:47 00059765065TRLO0 52 1.000 XDUB 10:23:05 00059765767TRLO0 343 1.000 XDUB 10:23:05 00059765768TRLO0 3483 1.000 XDUB 10:23:05 00059765769TRLO0 407 0.999 XDUB 10:32:28 00059766137TRLO0 350 0.999 XDUB 10:32:32 00059766138TRLO0 151 0.999 XDUB 10:32:37 00059766145TRLO0 285 0.999 XDUB 10:32:40 00059766147TRLO0 496 0.998 XDUB 10:53:28 00059766976TRLO0 1600 0.998 XDUB 10:53:28 00059766977TRLO0 1600 0.998 XDUB 10:53:28 00059766978TRLO0 1645 0.998 XDUB 10:53:28 00059766979TRLO0 1400 0.996 XDUB 10:54:40 00059767118TRLO0 3200 0.996 XDUB 10:54:40 00059767119TRLO0 173 0.996 XDUB 10:54:40 00059767120TRLO0 141 0.996 XDUB 10:54:40 00059767122TRLO0 616 0.998 XDUB 11:38:32 00059768841TRLO0 571 0.998 XDUB 11:49:54 00059769191TRLO0 1600 0.998 XDUB 11:54:20 00059769379TRLO0 1544 0.998 XDUB 11:54:20 00059769380TRLO0 98 1.000 XDUB 12:53:07 00059771337TRLO0 470 1.000 XDUB 13:06:31 00059772260TRLO0 107 1.000 XDUB 13:20:00 00059772818TRLO0 3200 1.000 XDUB 13:25:20 00059773053TRLO0 1420 1.000 XDUB 13:25:20 00059773054TRLO0 6 0.999 XDUB 13:25:20 00059773055TRLO0 356 0.999 XDUB 13:25:20 00059773056TRLO0 3200 0.999 XDUB 13:25:20 00059773057TRLO0 1146 0.999 XDUB 13:25:20 00059773058TRLO0 189 0.999 XDUB 13:25:20 00059773059TRLO0 2311 0.999 XDUB 13:25:20 00059773060TRLO0 3067 1.000 XDUB 13:25:20 00059773061TRLO0 4562 0.990 XDUB 13:46:34 00059773976TRLO0 4928 0.991 XDUB 13:57:04 00059774501TRLO0 1423 0.991 XDUB 14:05:04 00059774831TRLO0 495 0.992 XDUB 14:34:39 00059776585TRLO0 1600 0.992 XDUB 14:34:39 00059776586TRLO0 1600 0.992 XDUB 14:34:39 00059776587TRLO0 1461 0.992 XDUB 14:34:39 00059776588TRLO0 94 0.992 XDUB 14:35:54 00059776665TRLO0 51 0.992 XDUB 14:35:59 00059776666TRLO0 33 0.992 XDUB 14:36:03 00059776670TRLO0 21 0.992 XDUB 14:36:07 00059776675TRLO0 21 0.992 XDUB 14:36:12 00059776686TRLO0 17 0.992 XDUB 14:36:17 00059776687TRLO0 5260 0.991 XDUB 14:41:23 00059777211TRLO0 38 0.990 XDUB 14:45:46 00059777535TRLO0 1600 0.990 XDUB 14:45:46 00059777536TRLO0 3111 0.990 XDUB 14:45:46 00059777537TRLO0 1317 0.993 XDUB 15:00:19 00059778637TRLO0 254 0.997 XDUB 15:16:17 00059780276TRLO0 1600 0.997 XDUB 15:16:17 00059780277TRLO0 1600 0.997 XDUB 15:16:17 00059780278TRLO0 1600 0.997 XDUB 15:16:17 00059780279TRLO0 127 0.997 XDUB 15:16:17 00059780280TRLO0 784 0.994 XDUB 15:19:21 00059780569TRLO0 1600 0.994 XDUB 15:19:21 00059780570TRLO0 1600 0.994 XDUB 15:19:21 00059780571TRLO0 551 0.994 XDUB 15:19:21 00059780572TRLO0 1572 0.991 XDUB 15:24:05 00059780795TRLO0 1600 0.995 XDUB 15:56:22 00059783374TRLO0 1600 0.995 XDUB 15:56:22 00059783375TRLO0 1270 0.995 XDUB 15:56:22 00059783376TRLO0 330 0.995 XDUB 15:56:22 00059783377TRLO0 1600 0.995 XDUB 15:56:22 00059783378TRLO0 1600 0.995 XDUB 15:56:22 00059783379TRLO0 805 0.995 XDUB 15:56:22 00059783380TRLO0 1089 0.995 XDUB 15:58:18 00059783546TRLO0 1437 0.995 XDUB 15:58:46 00059783586TRLO0 3034 0.994 XDUB 16:12:06 00059784997TRLO0 2967 0.995 XDUB 16:22:53 00059786410TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (GBP) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 3000 86.80 XLON 08:26:13 00059760042TRLO0 2572 86.60 XLON 08:26:17 00059760047TRLO0 750 86.60 XLON 08:26:17 00059760046TRLO0 2000 86.40 XLON 08:29:02 00059760267TRLO0 991 86.40 XLON 08:29:02 00059760268TRLO0 409 86.10 XLON 08:59:10 00059761790TRLO0 2893 86.10 XLON 08:59:10 00059761789TRLO0 2843 86.10 XLON 08:59:10 00059761793TRLO0 3891 85.90 XLON 08:59:10 00059761794TRLO0 2 86.40 XLON 10:11:43 00059765051TRLO0 491 86.40 XLON 10:11:43 00059765053TRLO0 306 86.40 XLON 10:11:43 00059765052TRLO0 164 86.50 XLON 10:11:43 00059765054TRLO0 452 86.50 XLON 10:11:43 00059765056TRLO0 1819 86.50 XLON 10:11:43 00059765055TRLO0 388 86.50 XLON 10:11:43 00059765057TRLO0 7964 86.50 XLON 10:11:43 00059765058TRLO0 2229 86.40 XLON 10:11:43 00059765059TRLO0 8781 86.40 XLON 10:11:43 00059765060TRLO0 3034 86.50 XLON 10:12:40 00059765164TRLO0 217 86.50 XLON 10:12:40 00059765163TRLO0 3000 86.50 XLON 10:12:40 00059765165TRLO0 1700 86.50 XLON 10:13:40 00059765203TRLO0 3022 86.50 XLON 10:13:40 00059765204TRLO0 640 86.40 XLON 10:15:56 00059765319TRLO0 1000 86.40 XLON 10:19:44 00059765584TRLO0 830 86.40 XLON 10:20:00 00059765593TRLO0 833 86.40 XLON 10:20:00 00059765592TRLO0 3275 86.30 XLON 10:53:28 00059766975TRLO0 1600 86.20 XLON 10:54:40 00059767115TRLO0 1942 86.20 XLON 10:54:40 00059767116TRLO0 3318 86.20 XLON 10:54:40 00059767121TRLO0 958 86.20 XLON 10:54:41 00059767145TRLO0 2126 86.20 XLON 10:54:41 00059767144TRLO0 815 86.60 XLON 12:50:15 00059771225TRLO0 26 86.60 XLON 12:50:17 00059771228TRLO0 12996 86.70 XLON 12:57:46 00059771711TRLO0 3000 86.70 XLON 12:57:46 00059771712TRLO0 1355 86.70 XLON 12:57:46 00059771713TRLO0 3718 86.70 XLON 13:02:02 00059771896TRLO0 3490 86.50 XLON 13:20:00 00059772817TRLO0 2 86.50 XLON 13:20:00 00059772816TRLO0 1161 85.70 XLON 13:32:03 00059773303TRLO0 92 85.70 XLON 13:32:08 00059773311TRLO0 1252 85.70 XLON 13:34:00 00059773465TRLO0 737 85.70 XLON 13:34:00 00059773464TRLO0 3000 85.70 XLON 13:52:14 00059774216TRLO0 3337 85.70 XLON 14:33:29 00059776482TRLO0 3284 85.70 XLON 14:33:29 00059776481TRLO0 3129 85.70 XLON 14:34:19 00059776540TRLO0 3219 85.70 XLON 14:41:23 00059777210TRLO0 3459 85.60 XLON 14:41:23 00059777212TRLO0 2200 85.70 XLON 14:41:23 00059777214TRLO0 3000 85.70 XLON 14:41:23 00059777213TRLO0 3213 86.10 XLON 14:56:31 00059778368TRLO0 3142 86.10 XLON 15:00:19 00059778636TRLO0 3000 86.00 XLON 15:02:19 00059778835TRLO0 4426 86.10 XLON 15:17:14 00059780425TRLO0 3112 85.90 XLON 15:19:21 00059780573TRLO0 580 86.00 XLON 15:56:27 00059783392TRLO0 645 86.00 XLON 15:56:27 00059783393TRLO0 418 86.00 XLON 15:56:27 00059783395TRLO0 1593 86.00 XLON 15:56:27 00059783394TRLO0 112 86.00 XLON 15:56:27 00059783396TRLO0 1078 86.00 XLON 15:57:25 00059783467TRLO0 117 86.00 XLON 16:04:06 00059784072TRLO0 848 86.00 XLON 16:07:34 00059784567TRLO0 152 86.00 XLON 16:07:34 00059784566TRLO0 3150 86.00 XLON 16:07:36 00059784578TRLO0 3384 86.00 XLON 16:07:36 00059784577TRLO0 2840 86.00 XLON 16:07:36 00059784576TRLO0 1457 86.00 XLON 16:07:36 00059784575TRLO0 1104 86.00 XLON 16:07:36 00059784574TRLO0 3000 86.00 XLON 16:07:36 00059784579TRLO0 2387 85.90 XLON 16:07:37 00059784589TRLO0 504 85.90 XLON 16:07:37 00059784588TRLO0

