Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel mit klaren Kursrückgängen beendet, der ATX musste um 2,0% nachgeben, womit der jüngste Erholungsschub am heimischen Markt vorerst einmal ein Ende fand. Eine etwas niedrigere als erwartete Inflation in Deutschland konnte die Stimmung der Anleger nicht wirklich aufhellen, die Verbraucherpreise stiegen in der größten Volkswirtschaft der Eurozone um 7,6%, allgemein war mit einem Anstieg von 7,9% gerechnet worden. Die Meldungslage bei den heimischen Unternehmen gestaltete sich sehr mager, es gab so gut wie keine signifikanten Neuigkeiten. Die im Index schwergewichteten Banken mussten allesamt nachgeben, für die Bawag ging es um 2,6% nach unten, die Erste Group ...

