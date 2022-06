DGAP-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Verkauf

Adler Group S.A. veräußert Beteiligung an Portfolio in Berlin



Luxemburg, 30. Juni 2022 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") hat heute den Verkauf eines zusammen mit einem Joint-Venture-Partner gehaltenen Portfolios von Wohn- und Gewerbeimmobilien in Berlin ("Waypoint-Portfolio") bekanntgegeben. Das Bestandsportfolio umfasst rund 1.200 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Unter Berücksichtigung des auf den Joint-Venture-Partner und andere Minderheitsgesellschafter entfallenden Anteils sowie nach Abzug latenter Steuern erzielt die Adler Group einen Mittelzufluss in Höhe von rund 170 Mio. EUR. Die Transaktion steht unter keinem Vorbehalt und wird unverzüglich vollzogen.



Trotz eines herausfordernden Marktumfelds konnte die Adler-Gruppe das Portfolio nahezu zum Buchwert veräußern (Abschlag rund zwei Prozent). Die Transaktion trägt zum erklärten Ziel bei, die Liquiditätsposition im Jahr 2022 und darüber hinaus weiter zu verbessern.

