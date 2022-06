Europ Assistance Group und Akur8 freuen sich, ihre Zusammenarbeit bekannt zu geben, um den Tarifierungsprozess von Europ Assistance für seine Reiseversicherungs- und Fahrzeug-Assistance-Programme zu stärken. Durch den Zusammenschluss mit einem der weltweit führenden Assistance-Unternehmen erweitert Akur8 seine Präsenz in Europa und baut sein Know-how bei der Tarifierung verschiedener Versicherungsprodukte aus.

Die speziell für Versicherungsunternehmen entwickelte Plattform von Akur8 verbessert den Pricingprozess von Versicherern durch die Automatisierung der Prämienberechnung mit patentierter KI-Technologie. Die Hauptvorteile für Versicherer sind unter anderem eine verbesserte Prognoseleistung und ein besseres Speed-to-Accuracy Verhältnis. Dies ermöglicht eine bessere Reaktivität am Markt mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Geschäft, während zugleich die volle Transparenz und Kontrolle über die erstellten Modelle erhalten bleiben.

Seit dem Jahr 1963 prägt Europ Assistance den Begriff der "Assistance". Mit einem internationalen Netzwerk, das sich über 200 Länder und Gebiete erstreckt, ist Europ Assistance rund um die Uhr erreichbar. Europ Assistance führt jedes Jahr über 11 Millionen Einsätze durch, um seine Hunderte von Millionen Versicherungsnehmer in der ganzen Welt zu unterschützen, und wurde bereits in mehreren Ländern für seine hervorragenden Dienstleistungen ausgezeichnet. Mit der Entscheidung für Akur8 steht Europ Assistance im Einklang mit seiner DNA als Pionierunternehmen: Die Pricing-Plattform von Akur8 bringt unvergleichliche Geschwindigkeit und Genauigkeit in den Tarifierungsprozess von Versicherungen, indem sie die Erstellung hochgradig prädiktiver Modelle in Rekordzeit ermöglicht und gleichzeitig Transparenz, Überprüfbarkeit sowie vollständige Kontrolle über die Modelle gewährleistet.

"Wir freuen uns, Europ Assistance dabei zu unterstützen, den Tarifierungsprozess zu optimieren! Kundensupport ist für uns bei Akur8 sehr wichtig. Deshalb sind wir besonders stolz darauf, mit einem so renommierten Versicherer zusammenzuarbeiten, der bereits zahlreiche Auszeichnungen für seine Zuverlässigkeit erhalten hat", so Samuel Falmagne, CEO von Akur8.

"Wir fühlen uns geehrt, ein neues Unternehmen der Generali-Gruppe zu unseren Kunden zählen zu dürfen. Diese neue Allianz mit Europ Assistance stärkt nicht nur die Präsenz von Akur8 in Europa, sondern unterstreicht auch das Vertrauen unserer Kunden", ergänzte Brune de Linares, Chief Client Officer bei Akur8.

"Akur8 bietet ein großartiges Tool für die Tarifierung! Uns gefiel vor allem die Automatisierung von sich wiederholenden Tätigkeiten sowie die schnelle und einfache Erlernbarkeit der Benutzeroberfläche für alle Teammitglieder. Wir haben die Arbeit an unseren eigenen Daten mit Unterstützung von Akur8 während des Pilotprojekts besonders geschätzt und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit", so Olivier Danneaux, Global Pricing Underwriting Director von Europ Assistance.

Über Akur8

Akur8 revolutioniert den Tarifierungsprozess von Versicherungen mit Transparenter KI. Die cloud-basierte Plattform verbessert die Tarifierungsmöglichkeiten von Versicherern mit beispielloser Geschwindigkeit und Genauigkeit über den gesamten Preisgestaltungsprozess hinweg, ohne dabei Kompromisse bei der Überprüfbarkeit oder Kontrolle einzugehen.

Unsere modulare Tarifierungsplattform automatisiert die technische und kommerzielle Prämienmodellierung. Sie ermöglicht Versicherern, angepasste und genaue Tarife im Einklang mit ihrer Geschäftsstrategie zu berechnen, während die absolute Kontrolle über die erstellten Modelle behalten bleibt, wie von den Aufsichtsbehörden weltweit gefordert wird. Mit Akur8 wird der Zeitaufwand für die Modellierung um das 10-fache reduziert, die Prognoseleistung der Modelle um 10 erhöht und das Potenzial zur Verbesserung der Schadenquote um 2-4 gesteigert.

Akur8 hat bereits mehr als 50 Kunden in mehr als 20 Ländern, darunter AXA, Generali, Munich Re und Vienna Insurance Group, die Spezialversicherer Canopius und Tokio Marine Kiln, die Insurtechs Wakam und wefox sowie die Versicherungsgenossenschaft Matmut. 700 Aktuare nutzen Akur8 täglich, um ihre Tarifierungsmodelle für alle Sparten zu erstellen.

Über Europ Assistance

Europ Assistance, der Erfinder des Assistance-Konzepts, wurde 1963 gegründet und unterstützt seine Kunden in über 200 Ländern und Gebieten mit einem Netz von 750.000 zugelassenen Partnern und 43 Assistance-Zentren. Unsere Aufgabe ist es, Menschen und Unternehmen Lösungen zu bieten, die für jede Notfall- oder Alltagssituation geeignet sind jederzeit und überall. Europ Assistance bietet Dienstleistungen in den Bereichen Pannenhilfe, Notfallhilfe und Reiseversicherung sowie persönliche Assistenzdienste wie Betreuung von Senioren, Schutz der digitalen Identität, Telemedizin und Concierge-Dienste. Das Ziel der 10.000 Mitarbeiter lautet, das zuverlässigste Assistance-Unternehmen der Welt zu sein. Europ Assistance ist Teil der Generali Group, einem der weltweit führenden Versicherungsunternehmen.

