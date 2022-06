DJ CENTURION INTERNATIONAL AG VERÖFFENTLICHT KONSOLIDIERTEN GESCHÄFTSBERICHT 2021: SEHR STARKE ZAHLEN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021 BESTÄTIGT

DGAP-Media / 2022-06-30 / 09:00 . Umsatzerlöse plus 242% auf 4,1 Mio. EUR dank günstiger Marktbedingungen . Dynamischer Start ins Jahr 2022: Transparenz, Zugang zu Wachstumskapital und erhöhte Liquidität durchNotierung der Aktien an der Börse Düsseldorf . Positiver Ausblick für Afrika trotz aktueller geopolitischer Unsicherheiten Frankfurt am Main, 30. Juni 2022 - Die Centurion International AG ("CIAG"; ISIN DE000A0JK2A8) hat am heutigen Tag ihren konsolidierten Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. CIAG erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Gesamtkonzernumsatz von 4,1 Mio. Euro (2020: 1,2 Mio. Euro). STARKES UMSATZSWACHSTUM DANK GÜNSTIGER MARKTBEDINGUNGEN Der deutliche Anstieg des Gesamtkonzernumsatzes von plus 242% spiegelt die sehr erfreuliche Entwicklung aller Tochtergesellschaften der CIAG wider, die sich auch im zweiten Jahr der Coronavirus-Pandemie als robust erwiesen haben. Besonders hervorzuheben ist die positive Entwicklung der südafrikanischen Tochtergesellschaft. Das EBITDA des Gesamtkonzerns belief sich im Geschäftsjahr 2021 auf 0,472 Mio. EUR (2020: 0,364 Mio. EUR). Im Wesentlichen durch die Einstellung von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen, sowie erhöhten Verwaltungs- und Gemeinkosten lag die Steigerung des EBITDA mit 40% hinter dem Umsatzzuwachs. Die Aktiva des Konzerns beliefen sich 2021 auf 4,6 Mio. EUR, ein Anstieg von 53 % (3,0 Mio. EUR in 2020), unter anderem dank der Aktivierung des Nutzungsrechts für eine von der südafrikanischen Tochtergesellschaft erworbene Gewerbeimmobilie. Der Verschuldungsgrad (zinstragende Verbindlichkeiten im Verhältnis zum Eigenkapital) der Gruppe blieb für 2021 mit 4% deutlich unter dem Branchendurchschnitt (9% in 2020), was die konservative Finanzierungsstruktur der Gruppe zum Ausdruck bringt. DYNAMISCHER START INS JAHR 2022: TRANSPARENZ, ZUGANG ZU WACHSTUMSKAPITAL UND ERHÖHTE LIQUIDITÄT DURCH NOTIERUNG DER AKTIEN AN DER BÖRSE DÜSSELDORF Am 1. Februar 2022 notierte die CIAG ihre Aktien erfolgreich an der Düsseldorfer Börse, und wurde damit das erste auf Afrika ausgerichtete Beratungsunternehmen, das an einer deutschen Börse gelistet ist. Das mittelfristige Ziel, mögliche Expansionsstrategien zu finanzieren, war der Hauptgrund für die Notierung an einer Börse. Das Listing und die damit verbundenen Transparenzpflichten sollen kapitalmarktaffine Investoren ansprechen. Zudem möchte die CIAG durch die Erstnotierung institutionellen Investoren die Möglichkeit bieten, am enormen wirtschaftlichen Wachstumspotenzial Afrikas teilzuhaben. POSITIVER AUSBLICK FÜR AFRIKA TROTZ AKTUELLER GEOPOLITISCHER UNSICHERHEITEN Insgesamt konnte die CIAG äußerst erfolgreich ins Geschäftsjahr 2022 starten: Die aktuellen geopolitischen Turbulenzen haben die globalen Energiepreise in die Höhe getrieben. Darüber hinaus befindet sich der europäische Energiemarkt derzeit in einem Prozess der Neukonfiguration, wobei afrikanische Lieferanten in die Bresche springen, um die europäische Nachfrage nach Energieträgern durch langfristige Verträge zwischen Afrika und der EU zu decken. Diese aktuelle Situation (hohe Energiepreise und ein steigendes Interesse an afrikanischen Energieträgern als Investitionsziel) ist für die CIAG eine sehr positive Entwicklung: Die Hauptkunden der CIAG profitieren derzeit von hohen Rohstoffpreisen, zudem ist die M&A Aktivität im panafrikanischen Energiemarkt deutlich gestiegen. Infolgedessen wird die CIAG 2022 in der Lage sein, ihre Stundensätze zu erhöhen, und zudem größere Erfolgshonorare für eine stärkere Beteiligung an M&A-Transaktionen im Energiebereich zu erheben. Über die CIAG Die CIAG ist ein panafrikanischer Beratungskonzern mit Hauptsitz in Frankfurt am Main, der an der Börse Düsseldorf notiert ist. Die CIAG ist derzeit als Management-Holding ihrer Tochtergesellschaften in Südafrika und Mauritius tätig, und stellt ihren Töchtern hauptsächlich Wachstumskapital, Managementdienstleistungen und strategische Beratung zur Verfügung. Die CIAG bietet umfassende professionelle Dienstleistungen, insbesondere Rechtsberatung in allen afrikanischen Jurisdiktionen rund um Markteintritts- und panafrikanische Expansionsstrategien für Unternehmen des privaten und öffentlichen Sektors, mit Schwerpunkt auf dem afrikanischen Energiesektor. www.centurion-international.de Kontakt für Investor Relations und Presseanfragen: Centurion International AG Maximilian Fischer, Investor Relations Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main T: +49 69 1532944 42 ir@centurion-international.de Ende der Pressemitteilung

