Die neue Version "Hurricane" umfasst außerdem aktualisierte Vertragsverwaltung und Promotionen, kundenspezifische Formblätter und Zugang zu PricefxPlasma Dashboards mit KPIs und Messwerten für Branchen-Benchmarking

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von Cloud-nativer Preisgestaltungssoftware, gab heute bekannt, dass Sales Compensation (Vetriebsvergütung) im Rahmen der neuesten Ausgabe in das Produktangebot aufgenommen wurde. Pricefx Sales Compensation steigert die Effizienz und Transparenz, reduziert Streitfälle und Auszahlungsfehler und senkt die Verwaltungskosten. Demzufolge können Unternehmen die Vergütung effektiver handhaben und die Rentabilität steigern.

Nach Angaben der Forschungsfirma Gartner überzahlen B2B-Unternehmen 5 Prozent an Vertriebsprovisionen jährlich und 40 Prozent sind bestrebt, Verkaufsvergütungsanfechtungen durch Analysen und Automation zu lösen. Mit Pricefx Sales Compensation können Kunden Provisionsüberzahlungen reduzieren und die Transparenz für Verkaufspersonal und Verkaufsleiter verbessern.

Als Teil der Hurricane-Ausgabe von Pricefx umfasst Sales Compensation ferner vordefinierte oder kundenspezifische Vergütungsplanarten, simulierte Vereinbarungsergebnisse, Genehmigungsschritte, Anreizverfolgung, Rückstellungs- und Auszahlungsberechnung, Streitfallhandhabung und Audit-Tracking. Pricefx ermöglicht einen strategische Abgleich zwischen Preisgestaltungs- und Verkaufsteams und schafft eine einzige "Quelle der Wahrheit" für alle Abteilungen.

"Die manuelle Bearbeitung komplexer Vergütungspläne für große Vertriebsorganisationen ist ein Alptraum, denn sie ist arbeitsintensiv, fehleranfällig, undurchsichtig und in vielen Fällen die Ursache eines Mangels an Vertrauen zwischen Vertrieb und Geschäftsleitung", erklärte Toby Davidson, Chief Product and Technology Officer für Pricefx. "Unternehmen investieren in die Automatisierung dieses Verfahrens, um Zeit und Geld zu sparen und ihren Mitarbeitern mehr Transparenz zu bieten. Mit Pricefx können Firmen vordefinierte Vergütungspläne schnell implementieren, Zugang zu übersichtlichen Nutzeroberflächen erhalten, auf eine fehlerfreie Berechnung vertrauen, Überzahlungen reduzieren und einen vollumfänglichen Einblick in das Vergütungsniveau zum Zeitpunkt der Kostenerstellung erhalten. All dies verbessert die Quotenausschöpfung und die Rentabilität. Jetzt arbeiten alle wichtigen Beteiligten zusammen, um gemeinsam die Ziele des Unternehmens zu erreichen."

Im Rahmen der Ausgabe von Hurricane hat Pricefx außerdem neue Vereinbarungs- und Promotionsfähigkeiten eingeführt, die mit weniger Klicks schnellere Ergebnisse ermöglichen. Mehrere Möglichkeiten zur Ansicht von Vereinbarungen und Promotionen wurden in eine gestrafftes Ansicht konsolidiert, die zudem die Organisation von Vereinbarungseinzelheiten und Berechnungsergebnissen optimiert.

PricefxPlasma ist jetzt ebenfalls im Kernprodukt enthalten, um besser informierte Geschäftsentscheidungen zu ermöglichen und den Nutzern sofortigen Zugang zu KPI-Dashboards für Standardpreisgestaltung zu verschaffen. Diese gebrauchsfertigen Preisgestaltungs-KPIs und Messwerte sind führenden Preisgestaltern behilflich, die Leistung des Preisgestaltungsprozesses mit anderen Branchenakteuren zu messen und zu vergleichen, darunter Preisrealisierung und Angebotstempo, und zudem Markttrends zu identifizieren, um die Entscheidungsfindung zu künftigen Strategien und Wachtsumsrichtungen zu verbessern.

Pricefx hat außerdem das Nutzererlebnis in diversen Optimierungs-Nutzungsfällen vereinheitlicht, und alle Optimierungsabläufe und -schritte folgen nun intuitiv dem zu lösenden Geschäftsproblem. Verbundene Modelldefinitionen können jetzt über mehrere Nutzungsfälle und Geschäftssituationen effizient wiederverwendet werden. Kunden von Pricefx können zudem kundenspezifische Formblätter nutzen, um eigene neue Funkionen mit Datenein- und -ausgabe sowie kundenspezifischen Berechnungen innerhalb der Anwendung zu entwickeln.

"Mit der neuen Ausgabe von Hurricane demonstriert Pricefx erneut kontinuierliche Innovation in der Preisgestaltungsbranche", ergänzte Davidson. "Unsere preisgekrönte Preisgestaltungsplattform stellt unseren Kunden echte Lösungen für ihre geschäftlichen Herausforderungen bereit, steigert die Umsätze und beschleunigt das Ertragswachstum. Hurricane vergrößert unseren Vorsprung im Bereich der Preisoptimierung, einem zunehmend erfolgskritischen Instrument für Firmen, die sich im heutigen Wirtschaftsklima behaupten wollen."

Die Hurricane-Ausgabe und Sales Compensation sind jetzt verfügbar. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Pricefx Learning Center: https://www.pricefx.com/learning-center/

Über Pricefx

Pricefx ist der weltweit führende Anbieter von SaaS-Pricing-Software. Das Unternehmen bietet eine umfassende Lösungssuite, die schnell implementiert, flexibel konfiguriert und angepasst werden kann und dazu leicht erlernbar und nutzerfreundlich ist. Pricefx bietet eine komplette auf modernster nativer Cloud-Architektur aufgebaute Preisoptimierungs- und Managementplattform, die den Kunden Vorteile durch branchenführende Amortisierungszeiten und niedrigere Gesamtkosten verschafft. Die preisgekrönte, innovative Lösung eignet sich für B2B- und B2C-Unternehmen aller Größenordnungen, aller Branchen und in allen Teilen der Welt. Das Geschäftsmodell von Pricefx basiert ausschließlich auf der Zufriedenheit und Treue seiner Kunden. Für alle Unternehmen, die sich mit Preisgestaltungsherausforderungen konfrontiert sehen, ist Pricefx die Plattform für Cloud-basierte Preisgestaltungsoptimierung, Management und CPQ für dynamische Planung, Preisgestaltung und Profiterzielung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pricefx.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

