München (ots) -- Start der neuen Doppelfolgen mit 9,2 % MA in der klassischen Zielgruppe um 21:15 Uhr und mit 14,5 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29) sehr beliebt- Um 20:15 Uhr erzielt die Doku-Soap 7,3% MA (14-49 Jahre) und 11,5 % MA (14-29)- Bis zu 1,20 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt verfolgen die Abenteuer der Familie Katzenberger/Cordalis auf MallorcaNach dem fulminanten Start der neuen Staffel zieht "die Katze" nochmal an. Die Doku-Soap rund um die Familie von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sichert dem Grünwalder Sender mit der zweiten Doppelfolge stolze 9,2 % MA in der klassischen Zielgruppe um 21:15 Uhr. Die zweite Folge schlug zudem mit stolzen 14,5 % MA bei der jungen Zielgruppe zu Buche. Bis zu 1,20 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt verfolgten, wie Daniela Katzenberger mit ihrem Mann nach Griechenland reiste, um seine Tante kennenzulernen.Aber auch um 20:15 Uhr konnte Familie Katzenberger/Cordalis das Publikum überzeugen und durfte sich über 7,3 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre) freuen. Beim jungen Publikum (14-29 Jahre) glänzt die 20:15 Uhr-Folge mit 11,5 % MA.Auch auf Social Media begeistert Daniela Katzenberger ihre Fans! Auf Instagram und TikTok erzielen die Videos auf dem RTLZWEI-Channel innerhalb von wenigen Tagen bis zu 1,3 Mio. Views.²Weitere Infos zum Format finden Sie in der offiziellen Pressemappe (https://unternehmen.rtl2.de/meldungen/OTM1-die-katze-mit-neuen-folgen-bei-rtlzwei-daniela-katzenberger-familienglueck-auf-mallorca).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 30.06.2022, vorläufig gewichtet. ²Instagram Insights, TikTok- und Snapchat-Analytics (01.06. 28.06.2022).Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5261254