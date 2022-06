DAX dreht das Momentum in der Wochenmitte und steuert neue Monatstiefs am Donnerstag an. Wo sind die möglichen Supports im Chart? Nach drei positiven Handelstagen und dem "Deckel", der im Chartbild deutlich ersichtlich war, drehte der DAX zur Wochenmitte seine grobe Richtung wieder. Über den Decke sprachen wir gestern zuletzt (Rückblick): 20220628 Xetra DAX Monatsverlauf Die ersten Minuszeichen und ...

