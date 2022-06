startup300 hat die Crowdinvesting-Plattform conda in einem Management-Buy-out verkauft. Käufer sind Daniel Horak, der conda vor neun Jahren gegründet hatte, und Dirk Littig, der Geschäftsführer von conda in Deutschland sowie das Management-Team. Das conda-Management setzt sich aus Karin Turki (CMO), Michael Gartner (CTO) und Harald Weiss (CFO) zusammen. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart; die Transaktion setzt sich aus einer Sofortzahlung und einer Erfolgsbeteiligung auf die weitere Geschäftsentwicklung von conda zusammen. Das Management-Buy-out von conda folgt den Angaben zufolge der Strategie von startup300, sich von operativem Business zu trennen und auf die Kernkompetenz des Investierens in frühphasige Startups ...

