Im Mai sind die Importpreise in Deutschland schwächer gestiegen als erwartet. Der Index der Einfuhrpreise erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,9 %, während Ökonomen mit einem Anstieg von 1,5 % gerechnet hatten. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Importpreis um satte 30,6 % an, aber auch hier war mehr erwartet worden - nämlich 31, 5 %. Energieeinfuhren waren im Mai um 2,2 % teurer als im Vormonat und 143,8 % teurer als im Vorjahr. Zu verdanken ist das vor allem den starken Preissteigerungen beim Erdgas. Der Einfuhrpreisindex ohne Energiepreise lag um 0,6 % höher als im Vormonat, während sich im Jahresvergleich ein Anstieg um 16,6 % ergab. Der Index der Ausfuhrpreise lag im Mai um 0,6 % über dem Niveau des Vormonats, im Vergleich zum Vorjahr war es ein Anstieg um 15,9 %.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.





Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de