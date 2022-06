Aus Sicht der Charttechnik sieht der Deutsche Aktienindex im Moment gar nicht gut aus. Dem Index droht jetzt ein weiterer Absturz um über 1.500 Punkte vom aktuellen Niveau aus, sollte das Tief von Anfang März bei 12.432 Zählern nicht verteidigt werden können. An der Wall Street orientiert sich der S&P 500 offenbar stark an der 200-Wochen-Linie bei 3.642 Punkten. Diese war zumindest in der vergangenen Woche der Ansatzpunkt für eine Erholung. Die Investoren beginnen angesichts der steigenden Zahl ...

