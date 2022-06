DJ Veganz Group AG: Veganz Food Factory gewinnt den Brandenburger Innovationspreis

Veganz Food Factory gewinnt den Brandenburger Innovationspreis Berlin, 30.06.2022 Die geplante Veganz Food Factory konnte die Fachjury des Brandenburger Innovationspreises durch ein umfängliches Nachhaltigkeitskonzept überzeugen und den Preis in der Kategorie Ernährungswirtschaft gewinnen.

In der Produktion in Werder (Havel) überträgt Veganz Herstellungsprozesse aus der konventionellen Lebensmittelproduktion auf klimafreundliche vegane Produkte. Fleisch-, Fisch- sowie Käsealternativen werden hier künftig ebenso hergestellt wie die Veganz-Produktinnovation "das Ei". Die Ressourcen für die Produktion sollen möglichst lokal und nachhaltig angebaut werden. Hierfür arbeitet Veganz in der Forschung mit renommierten Partnern wie dem Fraunhofer -Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME oder der BayWa AG zusammen.

Auch das Produktionsgebäude kann mit Nachhaltigkeit punkten und wurde durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen mit dem DGNB Gold-Zertifikat ausgezeichnet. Auf dem Dach sind Photovoltaikanlagen vorgesehen, die die Veganz Food Factory mit Strom versorgen. Auch der Bau eines Blockheizkraftwerkes, das die in der Produktion entstehende Wärme nutzen und durch den generierten Strom die Kühlhäuser betreiben könnte, wird geprüft.

Perspektivisch wird die Veganz Food Factory Arbeitsplätze für bis zu 100 Mitarbeitende bieten. Diese werden vorwiegend in der Region gesucht, Veganz schafft dadurch neue Arbeitsplätze. Die Produktion vor Ort wird voraussichtlich 2023 beginnen.

Über die Veganz Group AG

Veganz (veganz.de) - Gut für dich, besser für alle - ist die Marke für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot und ist in mehr als der Hälfte aller europäischen Länder und über 22.000 Verkaufsstellen (Points of Sale, POS) weltweit erhältlich. Daneben wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Für dieses Engagement wurde Veganz in einem exklusiven Handelsblatt-Ranking 2021 zur innovativsten Lebensmittelmarke Deutschlands gewählt.?

Medienkontakt: Moritz Möller | presse@veganz.de | +49 30 2936378 172

