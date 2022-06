Mainz (ots) -Finde dein Lieblingsprodukt mit nur einem Wisch. Like, dislike, speichere und teile Shopping-Tipps. Entdecke durch die neue Swipe & Shop (https://info.anytips.com/swipe-shop) Funktion kuratierte Produkt-Tipps.Das Mainzer Start-up "anytips" ist eine Shopping Community mit Produkt-Tipps, Preisvergleich und Cashback-System (https://info.anytips.com/cashback). Die Swipe & Shop Funktion bietet Produktneuheiten, Bestseller und täglich neue Shopping-Tipps an.Markiere deine Lieblingsprodukte mit einem Like und speichere deine Favoriten in Collections. Teile deine Produkt-Tipps mit deinen Lieblingsmenschen und inspiriere diese zum Kauf. anytips belohnt den Einkauf und die Produkt-Tipps (die einen Kauf auslösen) mit Cashback (Geld zurück). So profitieren beide Seiten von anytips.comDer Preisvergleich greift auf über 350 Shops (https://anytips.com/shops) zurück. Die neue iOS (Download) (https://apps.apple.com/de/app/anytips-shopping-community/id1600553151) und Google Play (Download) (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anytips.anytipsapp) Apps sind ab jetzt verfügbar. Abonniere hier unseren Presse-Newsletter (https://0875a0e6.sibforms.com/serve/MUIEAF1NXruWmZYgdBuuDaD9-he6GB0CDHUh53gs7_cYW9fHJ9KuQ-aFNfLP8aaWR7P5lXy1Hcxb6J5saecQVRvk9e3wrBcPyIJG0mfoGyMdOr6v5D5VhDPQTon6ZVD0z7g7Uizx1zkVxmW8MhPhfeJ-U6BykzM-K_nK1UpQqI2b8avdgUdBBepxyymIE8TtMv9iOQCv8Jxk9hgq) und erhalte vor allen anderen unsere Pressemitteilungen.Über anytips: Die Social Shopping Plattform der anytips GmbH mit Sitz in Mainz bietet zusätzlich ein Affiliate-Programm (https://info.anytips.com/affiliate-werden), Live-Shopping und das QR-Code-Shopping (https://info.anytips.com/qr-code-shopping) an. Das Start-up wurde 2018 von Aidien Assefi (https://www.linkedin.com/in/aidien/) (Gründer und Geschäftsführer) gegründet. Zu den Investor:innen zählen die zwei VCs ISB und ECK.ventures, sowie zwei Business-Angels.Pressekontakt:presse@anytips.comanytips GmbHTaunusstraße 59-6155118 Mainz, DeutschlandGeschäftsführer: Aidien AssefiRegisternummer: HRB 48028Original-Content von: anytips GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151329/5261385