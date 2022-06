DGAP-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognoseänderung

ad pepper media International N.V.: Schwächeres Q2 erwartet und angepasste Prognose



30.06.2022 / 10:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ad pepper media International N.V.: Schwächeres Q2 erwartet und angepasste Prognose Nürnberg, Amsterdam, 30. Juni 2022 ad pepper Group, einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, veröffentlicht ein Update für das zweite Quartal 2022 und gibt einen ersten Ausblick für das zweite Halbjahr. Nachdem sich die makroökonomischen Bedingungen im Verlauf des zweiten Quartals 2022 verschlechtert haben, Lieferkettenprobleme fortbestehen und das Verbrauchervertrauen in Großbritannien und der EU im Juni weiter gesunken ist, geht der Vorstand davon aus, dass die am 22. April 2022 veröffentlichte Umsatzprognose für das zweite Quartal 2022 zwischen TEUR 6.300 bis TEUR 6.500 insofern konkretisiert werden muss, als dass aus heutiger Sicht ein Gruppenumsatz in einer Größenordnung von ca. TEUR 5.900 erwartet wird (Q2 2021: TEUR 6.516). Das Unternehmen geht nicht davon aus, dass sich das makroökonomische Umfeld kurzfristig verbessern wird. Für das zweite Halbjahr geht das Management vielmehr von Rahmenbedingungen aus, die schwieriger sein werden als zunächst angenommen. Demzufolge wird der Gruppenumsatz sowohl im dritten als auch im vierten Quartal voraussichtlich unter dem Vorjahresniveau liegen. Der Bericht für das zweite Quartal 2022 wird am 25. August 2022 veröffentlicht. Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 ir@adpepper.com

30.06.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de