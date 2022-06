Der Verkaufsdruck an der Frankfurter Börse hält unvermindert an, der Deutsche Aktienindex droht heute die 13.000er Marke aus den Augen zu verlieren. Aktuell kämpft der Markt mit einer kleineren Unterstützung bei 12.800 Punkten. Fällt diese, dürfte das Jahrestief bei gut 12.400 Punkten relativ schnell angelaufen werden. Kein Anleger will derzeit in das berühmte fallende Messer ...

