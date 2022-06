Linz (www.anleihencheck.de) - Heute endet die Amtszeit von Notenbankgouverneur Jiri Rusnok, der seit 2016 die Geschicke der Tschechischen Nationalbank (CNB) leitete, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Rusnok stehe für einen entschlossenen Kampf gegen die Inflation durch rasche Zinsanhebungen. Seit kurzem werde auch vermehrt mit Hilfe von Verkäufen von Fremdwährungsreserven am Devisenmarkt interveniert, um einer schwachen Krone (CZK) Vorschub zu leisten. Sie würde die Inflation (Mai: 16,0%) weiter befeuern. Die Strategie dürfte schon seit Mitte Mai den EUR/CZK-Kurs stabil um 24,70 pendeln lassen. Morgen übernehme Gouverneur Ales Michl die Führung der CNB. Experten würden einen Bruch in der zuverlässigen und berechenbaren Geldpolitik der CNB befürchten, da er als Befürworter von Zinssenkungen gelte. Kürzlich habe er sich jedoch öffentlich für eine starke CZK und eine Fortführung der Devisenverkäufe ausgesprochen. Man werde sehen, ob sich mit ihm und weiteren Wechseln im CNB-Direktorium die Geldpolitik verändern werde und der aktuelle Leitzinssatz von 7,00% ein kurzzeitiger Höchstwert bleibt. Aussichten: EUR/CZK zwischen 24,50 und 24,75. (30.06.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...