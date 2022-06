Paris (ots/PRNewswire) -Paco Rabanne freut sich, Elle Fanning als Markenbotschafterin für seinen neuen femininen Duft FAME vorstellen zu dürfen.Spielerisch. Sinnlich. Ermächtigt. Unwiderstehlich Pariser. Sie ist eine Ikone. Sie ist ein Star. Sie ist FAME, der begehrenswerte neue feminine Duft von Paco Rabanne. Ein Klassiker der Zukunft: dieser Duft, der zu 90 % natürlichen Ursprungs ist, passt zu luftigem Jasmin, saftiger Mango und süchtig machendem Weihrauch. Sein ultrabegehrenswerter Flakon greift das ikonische Kettenhemdkleid der Marke auf. Die Quintessenz des avantgardistischen Luxus.Um FAME zum Leben zu erwecken, hat Paco Rabanne den amerikanischen Film- und Fernsehstar Elle Fanning als Botschafterin seines neuen Duftes hinzugezogen.Als eine der aufregendsten jungen Schauspielerinnen ihrer Generation hat Elle Fanning die vielen Facetten ihrer Persönlichkeit in Filmen wie Nicolas Winding Refns The Neon Demon (2016), Sofia Coppolas Die Verführten (2017) oder Max Minghellas Teen Spirit (2018). Mit 21 Jahren bereits eine erfahrene Schauspielerin, wurde Elle Fanning die jüngste Jurorin der Filmfestspiele von Cannes in der ganzen Geschichte. In jüngerer Zeit spielte sie in der Drama-Miniserie auf Hulu, The Girl from Plainville, und in der für den Golden Globe nominierten Serie The Great, wo sie eine der größten Herrscherinnen der Geschichte verkörpert: Kaiserin Katharina II.Elle Fanning ist eine wahre Ikone für die modebewussten, vernetzten, ultra-kreativen jungen Frauen von heute und gehört zu einer glamourösen Reihe von Musen von Paco Rabanne. Erinnern Sie sich an Jane Fonda als Barbarella. An Audrey Hepburn in Zwei auf gleichem Weg. An Brigitte Bardot im glitzernden Kettenhemd. An Françoise Hardy in einem Minikleid aus mit Diamanten besetzten Goldplättchen... Ein glitzerndes Vermächtnis von Avantgarde-Ikonen, das den verspielten, sinnlichen Star für Paco Rabanne perfektioniert."Ich bin begeistert, Botschafterin einer so legendären Marke wie Paco Rabanne zu sein. Ich war von dem Konzept total angetan und hatte das Gefühl, dass es perfekt passt und meine Persönlichkeit wirklich widerspiegelt. Ich habe sofort Ja gesagt, Teil dieses neuen Kapitels zu werden!" äußerte sich Elle Fanning."Elle Fanning ist facettenreich und vielseitig und es hätte keine bessere Wahl geben können für FAME als sie," sagt Jérôme Leloup, Vizepräsident von Paco Rabanne. "Sie verkörpert die Essenz von Paco Rabannes ultramoderner Weiblichkeit und wir freuen uns sehr, sie als Botschafterin für unseren neuen Duft zu haben."FAME Eau de Parfum ist ab dem 1. Juli 2022 auf pacorabanne.com und ab September 2022 an allen Verkaufsstellen der Marke erhältlich.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1851034/ELLE_FANNING.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1851036/FAME.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1851037/Paco_Rabanne_Logo.jpgKontakt: contact@pacorabanne.comPressekontakt:celia.doyle@puig.fr,+33 171704545Original-Content von: Paco Rabanne Parfums, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164056/5261448