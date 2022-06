München (ots) -(ADAC Versicherung AG) Der Vorstand der ADAC Autoversicherung AG formiert sich zum 1. September 2022 neu: Stefan Daehne, bisher Vertriebsvorstand, wird zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben den Vorstandsvorsitz übernehmen. Der bisherige Vorstandsvorsitzende James Wallner scheidet plangemäß aus dem Führungsgremium aus und tritt zum Jahresende den verdienten Ruhestand an. Als neues Vorstandsmitglied wurde Michael Sauer-Goldschalt berufen. Sandra Reichert wurde als Vorstandsmitglied bis Ende 2027 bestätigt."Mit dem neuen Vorstand der ADAC Autoversicherung wollen wir nahtlos an die sehr positive Entwicklung der letzten Jahre anknüpfen", so Claudia Tuchscherer, die als Vorstandsvorsitzende der ADAC Versicherung AG dem Aufsichtsrat der ADAC Autoversicherung AG vorsitzt. "Wir danken James Wallner ausdrücklich für die erfolgreiche Führung der ADAC Autoversicherung, geben diese nun in die Hände von Stefan Daehne und heißen Michael Sauer-Goldschalt im Vorstand herzlich willkommen."Die ADAC Autoversicherung AG wird seit Anfang 2019 als Joint Venture der ADAC Versicherung AG und der Allianz Versicherungs-AG betrieben. Das Gemeinschafts-unternehmen, das beim Mehrheitseigner Allianz konsolidiert wird, ist eine der wachstumsstärksten Kfz-Versicherungen in Deutschland. Gegen den schwierigen Markttrend hatte sie im Geschäftsjahr 2021 zuletzt mehr als 200.000 Neukunden hinzugewonnen. "Diese Entwicklung verdanken wir dem heutigen Vorstand unter der Führung von James Wallner. Auch in der neuen Konstellation gilt unser langfristiges Ziel unverändert: Wir wollen die Nummer-1-Autoversicherung unter den ADAC Mitgliedern werden", so Claudia Tuchscherer.Die Nachfolge Wallners als Vorstandvorsitzender wird Stefan Daehne antreten. Der 48-jährige Betriebswirt ist seit November 2017 Vertriebsvorstand der ADAC Versicherung AG. Als ausgewiesener Online-Marketing- und Vertriebsexperte war er vor seinem Wechsel zur ADAC Versicherung viele Jahre in unterschiedlichen Führungspositionen im ERGO-Konzern tätig.Michael Sauer-Goldschalt ist seit 2012 für die ADAC Versicherung tätig. Der 36-jährige Diplom-Volkswirt war unter anderem im Risikomanagement, in der Digitalisierung und im Prozessmanagement der ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG sowie im Operations-, Produkt- und Marktmanagement der ADAC Autoversicherung tätig.Neben Daehne (Direktvertrieb, Exklusivvertrieb, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit) und Sauer-Goldschalt (Governance, Produkt, Operations) gehören dem Vorstand der ADAC Autoversicherung AG ab 1. September zudem folgende Mitglieder an: Sandra Reichert (stv. Vorsitzende, Aktuariat/Pricing, Controlling, Finanzen, Steuern, Rechnungswesen), Dr. Johannes Maslowski (IT, Underwriting, Portfoliomanagement, Prozesse) und Dr. Robert Heil (Schaden, Betrieb, Datenschutz).Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 26 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 hatte die ADAC SE rund 2900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,026 Mrd. Euro.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationAlexander MachowetzT 089 76 76 58 42alexander.machowetz@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/5261471