Es gibt einen neuen Amazon-Analysten - und der ist so richtig bullish für den E-Commerce- und Cloud-Giganten. Sein Name ist Alex Haissl und er arbeitet bei Redburn. Haissls Kursziel für Amazon lautet 270 Dollar, das stellt alle anderen Prognosen weit in den Schatten. Dank AWS ist laut Haissl aber noch viel mehr drin.

