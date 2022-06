Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateJournal" präsentieren in ihrer aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe Protect (ISIN DE000HVB6UA8/ WKN HVB6UA) von HVB onemarkets auf die Aktie von Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001).Bayer sei in einem wegweisenden Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat mit einem Berufungsantrag beim obersten US-Gericht gescheitert. Der US Supreme Court habe bekannt gegeben, sich mit dem für viele andere US-Verfahren richtunggebenden Fall nicht zu befassen. Die Deutschen hätten große Hoffnung gehabt, dass das Gericht die Entscheidung kippe. Damit sterbe die Hoffnung auf einen Befreiungsschlag im Dauerkonflikt um juristische Altlasten, die der Agrarchemie- und Pharmakonzern sich mit dem über 60 Mrd. Dollar teuren Kauf des US-Saatgutriesen Monsanto 2018 eingebrockt habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...