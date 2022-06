Luxembourg (www.fondscheck.de) - Die Finanzmärkte erweisen sich nach wie vor als äußerst volatil, so die Experten von Eurizon Asset Management.Neben der hohen Inflation und der Erwartung steigender Zinsen würden sich Anleger um eine weitere wirtschaftliche Abkühlung sorgen. Francesco Sedati, Leiter des Equity Research & Portfolio Management Teams bei Eurizon und Manager des Eurizon Fund - Top European Research (ISIN LU1393924268/ WKN A2AR5U) gehe demgegenüber davon aus, dass die Rezession insbesondere in Europa vermeidbar sei. Da eine mögliche Rezession in vielen Investments bereits eingepreist sei, könnte ein Ausbleiben der wirtschaftlichen Talfahrt zu einer positiven Überraschung an den Märkten führen. ...

