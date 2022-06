Die EnBW hat mit dem Bau eines weiteren Schnellladeparks in Bayern begonnen. Dieser entsteht an der A94 bei Dorfen im Landkreis Erding und wird der fünfte große HPC-Standort der EnBW in Bayern nach Unterhaching, Erkheim, Erlangen und Wörth an der Donau. Der Standort Dorfen liegt östlich von München. Dort kreuzt die A94 die B15, über die zum Beispiel Ergolding und laut der EnBW auch Regensburg erreichbar ...

