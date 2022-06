Der Kult-Shooter "XIII" aus 2002 hat rund 20 Jahre später eine Remake spendiert bekommen. Dieses Remake bekommt jetzt ein eigenes Remake von einem neuen Studio. Remakes oder Neuauflagen von alten Videospielen sind in der Branche nichts Neues. Oft wird hier die Grafik aufgebohrt und die Spielmechaniken an die moderne Zeit angepasst. So bekommen Fans den Klassiker im neuen Gewand und die jüngere Generation kann das Spiel erstmals als Neuauflage ...

