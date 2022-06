NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit Blick auf den Bericht zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Lockdowns in China dürften in dem Jahresviertel der größte Gegenwind für die Medizintechnikfirma gewesen sein, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Margen voraussichtlich unter der Jahresprognose erhöhe sich die Abhängigkeit vom Schlussquartal./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / 17:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2022 / 00:00 / ET



ISIN: DE000SHL1006

