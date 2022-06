HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown von 7,80 auf 6,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die sich abkühlende Konjunktur werde der Gewerbeimmobilien-Spezialist in Form von schwächeren Immobilienbewertungen und steigenden Refinanzierungskosten zu spüren bekommen, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotzdem hält er die Papiere für unterbewertet, zumal das Unternehmen operativ Fortschritte mache./jcf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1673108939

