DJ PTA-Adhoc: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: BMW AG beschließt Rückkaufprogramm für eigene Aktien im Volumen von bis zu 2 Mrd. EUR

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta037/30.06.2022/12:50) - Die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) hat auf der Basis der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11. Mai 2022 ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Das Volumen dieses Programms beträgt bis zu 2,0 Mrd. EUR (Gesamtkaufpreis ohne Erwerbsnebenkosten). Davon entfällt ein Volumen von bis zu 1,85 Mrd. EUR auf Stammaktien und ein Volumen von bis zu 0,15 Mrd. EUR auf Vorzugsaktien der Gesellschaft. Das Programm soll im Juli 2022 starten und spätestens bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein.

Das Aktienrückkaufprogramm dient dem Zweck der Einziehung von Aktien mit entsprechender Herabsetzung des Grundkapitals und kann außerdem zur Übertragung von Aktien an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaft oder eines Konzernunternehmens im Rahmen eines Mitarbeiteraktienprogramms genutzt werden.

Der Aktienrückkauf erfolgt im Einklang mit den Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 596/2014) in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung der EU-Kommission (Verordnung (EU) 2016/1052).

Weitere Details zu den Aktienrückkäufen werden von der Gesellschaft vor dem Beginn des Programms separat bekannt gemacht.

