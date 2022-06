DGAP-Ad-hoc: UET United Electronic Technology AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Finanzierung

UET United Electronic Technology AG: veröffentlicht Zwischenbericht und verschiebt Veröffentlichung des Einzel- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2021



30.06.2022

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



UET United Electronic Technology AG (ISIN: DE000A0LBKW6), Eschborn, gibt bekannt, dass die Veröffentlichung des Einzel- und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 verschoben wird. Die Gesellschaft veröffentlicht dafür am 30. Juni 2022 einen ausführlichen Zwischenbericht zum Geschäftsjahr 2021. Die UET führt derzeit eine Finanzierungsrunde durch. Ziel ist die Refinanzierung einer Fremdkapitallinie in Höhe von 12,5 Mio. EUR mit Fälligkeit im Geschäftsjahr 2022 und Schaffung zusätzlicher Liquidität als Working Capital. Die Ausweitung des Working Capitals wird zur Finanzierung von elektronischen Bauteilen als Rohmaterial verwendet, um die Versorgung durch die Herausforderungen im Bauteilmarkt bei Beschaffung und Verfügbarkeit sicherzustellen. Derzeit bestehen mehrere Optionen, die Fremd- als auch Eigenkapitalvarianten oder Kombinationen möglich machen. Der Finanzierungsprozess soll bis September 2022 abgeschlossen werden. Da die Ergebnisse der Finanzierungsrunde Auswirkungen auf den Jahresabschluss und dessen Prüfung haben, verschiebt die UET-Gruppe die Veröffentlichung des Einzel- und Konzernabschlusses 2021.

Der vollständige Geschäftsbericht 2021 wird nach Abschluss des Finanzierungsprozesses veröffentlicht. Um den Aktionären der UET AG eine Einschätzung vom abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 zu ermöglichen, wird die Gesellschaft am 30. Juni 2022 einen ausführlichen Zwischenbericht veröffentlichen. Über die Durchführung der für den 30. August 2022 in Eschborn geplanten Hauptversammlung wird die Gesellschaft rechtzeitig informieren. Kontakt: UET United Electronic Technology AG D-65760 Eschborn, Frankfurter Straße 80-82 Sebastian Schubert, Investor Relations, Tel: + 49 (0) 6196 777755-0 E-Mail: investor@uet-group.com

