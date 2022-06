Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG zwei Nahversorgungszentren in Thüringen erworben und das Portfolio damit auf 58 Standorte vergrößert. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das Rating.

Nach Analystenaussage liege der Portfoliowert nun bei über 240 Mio. Euro und damit schon vor dem Halbjahr sehr nahe an der Gesamtjahreserwartung von SRC. Neben den Erfolgsmeldungen hinsichtlich der Zukäufe habe das Unternehmen über weitere Fortschritte im Bestandsportfolio berichtet. Hier seien an mehreren Standorten neue Mietverträge abgeschlossen und die Mieterlöse somit deutlich erhöht worden. Zudem rechne das Analystenteam mit weiteren Zukäufen in der zweiten Jahreshälfte. Das Management habe bereits angedeutet, dass die Guidance für 2022 übertroffen werden könne und wolle im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen die Prognose erhöhen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 32,00 Euro und erneuern das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.06.2022, 13:20 Uhr)



