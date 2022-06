DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Tags der Errichtung der Sonderverwaltungsregion Hongkong geschlossen. In den USA findet lediglich ein bis 20.00 Uhr MESZ verkürzter Anleihenhandel statt im Vorgriff des Feiertags am Montag.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.767,00 -1,4% -20,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.493,75 -1,7% -29,6% Euro-Stoxx-50 3.420,23 -2,7% -20,4% Stoxx-50 3.432,36 -2,0% -10,1% DAX 12.641,78 -2,8% -20,4% FTSE 7.173,68 -1,9% -1,0% CAC 5.863,40 -2,8% -18,0% Nikkei-225 26.393,04 -1,5% -8,3% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 148,28 +1,29

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 111,66 111,76 -0,1% -0,10 +54,7% Brent/ICE 117,83 117,98 -0,1% -0,15 +56,2% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 139,00 130,10 +7,6% 9,82 +52,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.818,71 1.819,96 -0,1% -1,25 -0,6% Silber (Spot) 20,77 20,86 -0,4% -0,09 -10,9% Platin (Spot) 915,78 914,58 +0,1% +1,20 -5,6% Kupfer-Future 3,77 3,77 -0,1% -0,00 -15,1%

Die Ölpreise tendieren seitwärts. Gold zeigt sich wegen der Erwartung weiter steigender Zinsen unter Druck.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street wird zum Start deutlich im Minus erwartet. Die geläufigen Ängste vor weiteren Zinserhöhungen und dem Risiko einer Rezession belasten weiterhin. Derweil stehen vorbörslich wichtige Teuerungsdaten in Haus. Die Kooperationspartner bei Corona-Impfstoffen, Pfizer und Biontech, haben mit der US-Regierung eine Abmachung zur Lieferung von 105 Millionen Impfdosen für 3,2 Milliarden Dollar getroffen. Pfizer fallen mit dem schwachen Markt um 0,4 Prozent, Biontech steigen um 1,5 Prozent. Der Ölkonzern Exxon Mobil verkauft sein kanadisches Schiefergasgeschäft für rund 1,5 Milliarden Dollar an den kanadischen Konkurrenten Whitecap Resources. Der Kurs gibt um 1 Prozent nach.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 229.000 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juni PROGNOSE: 58,0 zuvor: 60,3

FINANZMÄRKTE EUROPA

Sehr schwach - Europas Börsen bauen am Donnerstagmittag die Verluste noch weiter aus. Und ein Ende der Abwärtsbewegung ist nicht abzusehen, denn nichts deutet auf ein schnelles Ende der Zins- und Rezessionsängste und der von ihnen ausgelösten Risikoscheu hin. Dazu passend sind in Frankreich die Verbraucherpreise im Juni etwas stärker als erwartet gestiegen. Seit Jahresbeginn liegt der DAX nun rund 20 Prozent im Minus. Zu den größten Verlierern gehören Zalando (-66%), Hellofresh (-54%) und Sartorius (-46%), Gewinner sind Bayer (+20%) und Deutsche Telekom (+16%). Der TecDAX hat seit Jahresstart mehr als 25 Prozent eingebüßt. Ein Kursdebakel erlebt die Uniper-Aktie. Sie knickt um 17,3 Prozent ein. Der Kurs der Mutter Fortum verliert 5,6 Prozent. Der Energieversorger kann seine Prognose für das laufende Gesamtjahr wegen der niedrigen Gasliefermengen und des Ausweichens auf Ersatzbeschaffungen wegen der hohen Kosten nicht halten. Uniper hat deswegen den Ausblick zurückgezogen. Damit aber nicht genug: Das Unternehmen sucht Hilfe und lotet in Gesprächen mit der Bundesregierung Stabilisierungsmaßnahmen zur Sicherung der Liquidität aus. Bunzl (+0,5%) reagieren dagegen fest auf eine Prognoserhöhung. Für die Aktie von Biontech geht es um 2,7 Prozent nach oben. Die US-Regierung hat 105 Millionen Dosen der Impfstoffe gegen Corona bestellt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:23 Di, 18:03 % YTD EUR/USD 1,0454 -0,6% 1,0494 1,0532 -8,1% EUR/JPY 142,70 -0,4% 142,62 143,45 +9,0% EUR/CHF 0,9979 -0,9% 1,0036 1,0073 -3,8% EUR/GBP 0,8616 -0,2% 0,8611 0,8636 +2,5% USD/JPY 136,48 +0,3% 135,93 136,20 +18,6% GBP/USD 1,2134 -0,4% 1,2187 1,2194 -10,3% USD/CNH (Offshore) 6,7017 -0,0% 6,7079 6,7073 +5,5% Bitcoin BTC/USD 19.991,09 -1,9% 20.051,27 20.571,56 -56,8%

Der Dollar baut seine Vortagesgewinne weiter aus. Die ING-Devisenanalysten trauen dem Greenback Potenzial zu, sollten die Preisdaten der persönlichen Ausgaben und Einkommen im Mai, die um 14:30 Uhr MESZ veröffentlicht werden, die Erwartungen übersteigen. Denn die US-Notenbank stehe Gewehr bei Fuß, die Zinsen weiter anzuheben.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend schwach - In einem negativen Börsenumfeld haben am Donnerstag einzig die Börsen in Festlandchina dem schwachen Trend getrotzt - gestützt von günstig ausgefallenen Konjunkturdaten. Besonders schwache Daten in Japan wurden dagegen als Beleg gewertet, dass die Zentralbanken mit ihren geldpolitischen Straffungen im Kampf gegen die Inflation die Konjunktur abwürgen könnten. In Japan war die Industrieproduktion im Mai auf Monatssicht um 7,2 Prozent eingebrochen, erwartet worden war nur ein moderater Rückgang um 0,3 Prozent. In Tokio gab der Nikkei-225 um 1,5 Prozent auf 26.393 Punkte nach. Die schwache Industrieproduktion wertete Volkswirt Marcel Thieliant von Capital Economics im Hinblick auf die konjunkturelle Erholung in Japan als weitere Enttäuschung. Elektronik- und Automobilwerte waren angesichts steigender Betriebskosten und der trüben Wirtschaftsaussichten nicht gefragt. Während die Kurse in Hongkong (-1,0%) dem negativen Börsentrend der Region folgten, stieg der Index in Schanghai um 1,3 Prozent. Die Stimmung in der chinesischen Industrie hatte sich im Juni aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor stieg wieder in den Expansion anzeigenden Bereich, wenngleich er die Prognose knapp verfehlte. Gleiches galt auch für die Dienstleistungsbranche, wo der Anstieg sogar sehr deutlich ausfiel. In Südkorea baute der Kospi seine Abschläge auf 1,9 Prozent bis zum Schluss aus. Der australische Leitindex S&P/ASX-200 gab 2 Prozent ab und verbuchte den dritten Monatsverlust in Folge.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt ziehen am Donnerstag weiter an. Hintergrund ist nach wie vor die geldpolitische Wende der Notenbanken und die mit ihr verbundene Sorge vor einem Sturz in die Rezession. Auch das Notenbankentreffen in Sintra habe die Lage nicht enspannen können, heißt es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer erhält in China die Zulassung für Finerenon

Bayer hat in China grünes Licht für ihr Medikament Finerenon zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit chronischer Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-2-Diabetes bekommen. Chinas Arzneimittelbehörde National Medical Products Administration habe die Marktzulassung für Finerenon unter dem Markennamen Kerendia erteilt hat, teilte Bayer mit. Finerenon ist laut Bayer ein nicht-steroidaler, selektiver Mineralokortikoidrezeptor-Antagonist.

BMW will Aktien für bis zu 2 Milliarden Euro zurückkaufen

BMW will bis Ende kommenden Jahres eigene Aktien für bis zu 2 Milliarden Euro zurückkaufen. Wie der Premiumautohersteller mitteilte, startet der Rückkauf ab Juli 2022. Gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung entfalle ein Volumen von bis zu 1,85 Milliarden auf Stammaktien und ein Volumen von bis zu 0,15 Milliarden Euro auf Vorzugsaktien. Die gekauften Aktien sollen eingezogen werden, das Grundkapital entsprechend herabgesetzt werden.

Telekom und Vodafone verlängeren Glasfaser-Kooperation

Die Deutsche Telekom und Vodafone haben einen neuen Vertrag über die Nutzung von Anschlüssen im deutschen Festnetz geschlossen. Der Vertrag läuft zehn Jahre und betrifft die Nutzung von direkten Glasfaseranschlüssen (FTTH) und VDSL, wie die Unternehmen mitteilten. Schon seit 2013 bezieht Vodafone Kupferanschlüsse (VDSL/Vectoring) von der Telekom und vermarktet diese Anschlüsse an ihre Endkunden weiter.

Adler Group verkauft Anteil an Portfolio in Berlin für 170 Mio Euro

Die Adler Group hat ihre Beteiligung an einem Portfolio von Wohn- und Gewerbeimmobilien in Berlin verkauft und einen Mittelzufluss in Höhe von rund 170 Millionen Euro erzielt. Das zusammen mit einem Joint-Venture-Partner gehaltene Bestandsportfolio umfasst rund 1.200 Wohn- und Gewerbeeinheiten, wie die Adler Group SA mitteilte. Der Käufer wurde nicht genannt.

Rund 21 Millionen Neun-Euro-Tickets im Juni verkauft

Seit dem Verkaufsstart Ende Mai sind bis Donnerstag rund 21 Millionen Neun-Euro-Tickets verkauft worden. Dazu kommen etwa zehn Millionen Abonnentinnen und Abonnenten, die das vergünstigte Ticket automatisch erhalten, wie der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) mitteilte. Damit sei die vorher von der Branche kalkulierte Zahl von 30 Millionen Tickets pro Monat nicht nur erreicht, sondern sogar leicht überschritten worden.

Genossenschaftsbanken stocken Beteiligung an Schufa auf

Im Bieterkampf um die Kreditauskunft Schufa hat die Genossenschaftliche Finanzgruppe ihre Vorkaufsrechte wie angekündigt genutzt und eine Sperrminorität aufgebaut. Wie die Finanzgruppe mitteilte, hat sie ihren Anteil an der Schufa auf 27,2 von 20,5 Prozent aufgestockt.

Rheinmetall entwickelt Munition für die US-Navy

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen Auftrag im Volumen von 14,3 Millionen US-Dollar zur Entwicklung einer neuen Mittelkalibermunition für die amerikanische Marine erhalten. Die US-Navy schloss den entsprechenden Vertrag mit der Rheinmetall-Tochter American Rheinmetall Munitions Inc mit Sitz in Virginia, wie der MDX-Konzern mitteilte.

SAF-Holland: Annahmefrist für Haldex startet am 4. Juli

Der Lkw-Zulieferer SAF-Holland hat mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage den Startschuss für die Übernahme des schwedischen Bremssystem-Herstellers Haldex gegeben. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, beginnt die Annahmefrist am 4. Juli und endet am 16. August um 17:00 Uhr MESZ.

Barry Callebaut schließt Werk in Belgien wegen Salmonellen

Der Schweizer Schokoladenhersteller Barry Callebaut, einer der größten der Welt, hat die Produktion in seinem Werk in Belgien wegen Salmonellen gestoppt. Die Bakterien seien am Montag in einer im Werk Wieze hergestellten Charge entdeckt worden, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Experten hätten den Zusatzstoff Lecithin als Quelle der Verunreinigung ausgemacht. Er wird als Antioxidationsmittel, Emulgator oder Stabilisator eingesetzt.

Gazprom-Aktie verliert nach Dividenden-Aussetzung ein Viertel an Wert

Die an der Moskauer Börse notierten Aktien von Gazprom sind um 27 Prozent eingebrochen, nachdem der russische Energiekonzern beschlossen hat, die Dividende auszusetzen. Die Ausschüttung einer Dividende sei "unvernüftig", sagte Vize-Chairman Famil Sadigow laut der Mitteilung.

IAG zieht Option auf 14 Airbus-Maschinen aus A320neo-Familie

Die International Consolidated Airlines Group SA (IAG) hat Optionen zum Kauf von 14 Airbus-Flugzeugen aus der A320neo-Familie in Festaufträge umgewandelt. Die IAG, zu der unter anderem British Airways, Iberia und Vueling gehören, hat bei Airbus elf A320neo und drei A321neo bestellt.

Ryanair und Gewerkschaft einig bei Wiederanhebung der Gehälter

Die Billigfluggesellschaft Ryanair hat sich mit der britische Pilotenvereinigung über die Wiederanhebung der Gehälter nach der Covid-Krise geeinigt. Ryanair, die für dieses Jahr ein Wachstum auf 115 Prozent der Kapazität vor der Pandemie erwartet, erklärte, die Vereinbarung werde die Wiederherstellung der Gehälter beschleunigen und Lohnerhöhungen bis 2026 ermöglichen.

Halbjahres-Ergebnis der LSE im Rahmen der Erwartungen

Die London Stock Exchange Group Plc (LSE) hat am Donnerstag mitgeteilt, dass ihre Performance in der ersten Jahreshälfte im Rahmen der Erwartungen liegt und der Guidance entspricht. Zudem teilte das Unternehmen mit, dass Andrea Remyn Stone aus persönlichen Gründen von ihrer Funktion als Group Head of Data & Analytics zurücktritt. Group Chief Executive David Schwimmer werde den Bereich leiten, während der Board nach einem Nachfolger für Stone sucht, die bis zu ihrem Ausscheiden im Herbst als Beraterin für den Konzern tätig sein wird.

FDA setzt Sanofi-Studien mit Multiple-Sklerose-Medikament teilweise aus

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat einige Phase-3-Studien von Sanofi in den USA pausiert. Wie die Sanofi SA mitteilte, handelt es sich dabei um Studien mit dem Medikament Tolebrutinib zur Behandlung von Multipler Sklerose und der Muskelschwächeerkrankung Myasthenia gravis.

Unicredit verkauft notleidende Kredite für 1,3 Mrd EUR an Illimity

Die italienische Bank Unicredit hat mit der Illimity Bank SpA den Verkauf eines gemischten Portfolios notleidender Kredite im Wert von rund 1,3 Milliarden Euro vereinbart. Der Verkauf werde im zweiten Geschäftsquartal verbucht, teilt die Unicredit SpA mit. Verkauf sei Teil der Konzernstrategie zum Abbau notleidender Forderungen.

Wienerberger kauft bayrischen Dachziegelhersteller Mayr Dachkeramik

Wienerberger verstärkt sich mit einem Zukauf in Deutschland im Bereich Dachlösungen. Wie die Österreicher mitteilten, wird das Unternehmen Mayr Dachkeramik im bayrischen Salching übernommen. Finanzielle Einzelheiten nannte Wienerberger nicht.

