Hasen-Immobilien Aktiengesellschaft Augsburg WKN A1X3RR -

- ISIN DE000A1X3RR8 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022 Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein. Sie findet statt als Präsenzveranstaltung am Dienstag, den 23. August 2022, 11:00 Uhr (MESZ), im Konferenzraum 2.24 des Tagungscenters der Messe Augsburg,

Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei der als Präsenzveranstaltung geplanten Hauptversammlung das Risiko einer auch kurzfristigen Absage aufgrund eines veränderten Infektionsgeschehens bei der Covid-19-Pandemie besteht. Auf der Internetseite der HASEN-Immobilien Aktiengesellschaft wird zeitnah über etwaige Veränderungen unterrichtet; eine etwaige Absage wird auch im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Hauptversammlung wird gemäß den zu diesem Zeitpunkt geltenden Schutzmaßnahmen und Hygieneanforderungen stattfinden. Unabhängig von den geltenden Schutzmaßnahmen und Hygieneanforderung bitten wir die Aktionäre und deren Bevollmächtigte zum Schutz der Anderen um das Tragen einer FFP-2 oder medizinischen Maske und die Mindestabstände einzuhalten. Ebenso bitten wir um Verständnis, dass zur Hauptversammlung keine Gäste zugelassen werden.

Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 mit dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021, des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 mit dem Konzernlagebericht 2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Diese Unterlagen können im Internet unter www.hasen-ag.de im Bereich Investor Relations eingesehen werden. Auf Wunsch erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift. Außerdem werden die Unterlagen in der Hauptversammlung ausgelegt und näher erläutert. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Geschäftsjahr 2021 erzielten Bilanzgewinn der HASEN-Immobilien Aktiengesellschaft in Höhe von EUR 3.588.963,97 eine Dividende von 1,00 Euro je Stückaktie, das sind insgesamt EUR 480.000,00 auf die dividendenberechtigten 480.000 nennbetragslosen Stückaktien, an die Aktionäre auszuschütten, EUR 1.000.000,00 in andere Gewinnrücklagen einzustellen und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von EUR 2.108.963,97 auf neue Rechnung vorzutragen. 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die O&R Oppenhoff & Rädler AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu bestellen. Weitere Angaben und Hinweise zur Einberufung, zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts Nachfolgende Hinweise erfolgen mit Ausnahme der angegebenen Firma und Sitz der Gesellschaft, Adresse, Zeit und Ort der Hauptversammlung, Tagesordnung sowie des Hinweises zur Stimmrechtvertretung freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Anmeldung Zur stimmberechtigten Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die nach § 4 Abs. 2 i. V. m. § 19 der Satzung im Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung muss in Textform spätestens bis Dienstag, 16. August 2022 (24.00 Uhr MESZ), bei der Gesellschaft unter der Anschrift HASEN-Immobilien Aktiengesellschaft

c/o Computershare Operations Center

80249 München

Fax: 089 / 30 90 37 46 75 oder per E-Mail an: anmeldestelle@computershare.de eingegangen sein. Die Aktien werden durch die Anmeldung zur Hauptversammlung nicht gesperrt oder blockiert. Aktionäre können über ihre Aktien daher auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen. Für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgebend. Dieser wird dem Bestand zum Anmeldeschluss am 16. August 2022 (24:00 Uhr MESZ) entsprechen, da nach § 19 S. 4 der Satzung mit Wirkung vom Ablauf des Anmeldeschlusses bis zum Ende des Tages der Hauptversammlung keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen werden (Umschreibungsstopp). Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter Technical Record Date) ist daher der Ablauf des 16. August 2022. Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden daher gebeten, Umschreibungsanträge so zeitnah wie möglich zu stellen. Stimmrechtsvertretung Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen. Einzelheiten hierzu sind den Anmeldeunterlagen und der Eintrittskarte zu entnehmen. Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs.1, 127 AktG Gegenanträge zu Punkten der Tagesordnung oder Wahlvorschläge sind bis 8. August 2022 (24:00 Uhr MESZ) an die Gesellschaft HASEN-Immobilien Aktiengesellschaft

Fuggerstr. 1

86150 Augsburg

Fax: 0821 / 319590 20

info@hasen-ag.de zu richten. Bitte um frühzeitige Überlassung von Fragen zur Vorbereitung Zur Vorbereitung möglicher Fragen in der Hauptversammlung an den Vorstand bzw. Aufsichtsrat bittet die Gesellschaft, diese frühzeitig vor der Hauptversammlung unter der vorgenannten Anschrift, Fax bzw. E-Mail-Adresse: HASEN-Immobilien Aktiengesellschaft

Fuggerstr. 1

86150 Augsburg

Fax: 0821 / 319590 20

info@hasen-ag.de zukommen zu lassen. Eine rechtliche Verpflichtung ist selbstverständlich damit nicht verbunden. Datenschutz Die HASEN-Immobilien Aktiengesellschaft verarbeitet als verantwortliche Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO personenbezogene Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) auf der Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. (c) DSGVO. Die Verarbeitung erfolgt im Wege der Auftragsvergabe nach Art 28 f. DSGVO. Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite der HASEN-Immobilien Aktiengesellschaft https://www.hasen-ag.de

zu finden. Augsburg, im Juni 2022 HASEN-Immobilien Aktiengesellschaft Der Vorstand

Hans-Peter Bauer