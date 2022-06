Der bayerische Premium-Autohersteller BMW greift tief in die Taschen. Ab Juli sollen bis zu 1,85 Mrd. Euro in den Rückkauf von Stammaktien und weitere 150 Mio. Euro bei Stammaktien investiert werden. Dies hatte die letzte Hauptversammlung bestätigt. Die zurückgekauften Aktien sollen dabei eingezogen werden, was das entsprechende Grundkapital herabsetzen würde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...