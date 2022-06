Zum Wochenstart sah es kurzzeitig nach einer Entspannung an den Märkten aus. Seit Mittwoch geht es nun aber wieder in die Tiefe und besonders schwere Verluste müssen Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. verkraften. Somit nimmt der Ausverkauf wieder an Geschwindigkeit auf und Anleger sollten hier vorsichtig sein.

