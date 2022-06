Nach dem Maschinenbauer Manz hat Daimler Truck für den Aufbau seines "InnoLab Battery" am Standort Mannheim einen weiteren Partner an Bord geholt: Der Lehrstuhl "Production Engineering of E-Mobility Components" (PEM) der RWTH Aachen unterstützt Daimler Truck beim Aufbau der Pilotlinie für Batteriezellen. Angekündigt hatte der Lkw-Bauer die Pilotproduktion im Mai 2022, als sich Daimler Truck mit zehn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...