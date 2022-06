DGAP-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Northern Data veröffentlicht vorläufige Zahlen (IFRS) für das Geschäftsjahr 2021



30.06.2022 / 14:15 CET/CEST

Northern Data veröffentlicht vorläufige Zahlen (IFRS) für das Geschäftsjahr 2021 Frankfurt am Main - 30. Juni 2022 - Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) hat im Geschäftsjahr 2021 auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen nach IFRS einen konsolidierten Umsatz von rund EUR 190 Mio. (Vorjahr: EUR 16 Mio.), ein um Sondereffekte bereinigtes operatives Konzern-EBITDA von rund EUR 90 Mio. (Vorjahr: EUR -12 Mio.) sowie eine EBITDA-Marge von rund 47 % erzielt. Die vorläufigen Werte für den Konzernumsatz befinden sich im Rahmen der prognostizierten Umsatzerlöse von EUR 180 Mio. bis 220 Mio., wobei das um Sondereffekte bereinigte operative Konzern-EBITDA unterhalb der im September 2021 veröffentlichten Prognose von EUR 100 Mio. bis 125 Mio. liegt. Ergebniswirksame Netto-Sondereffekte in Höhe von rund EUR 180 Mio. aus der Entkonsolidierung der Whinstone US, Inc. sowie Erstattungen aus Stromverträgen für wetterbedingt nicht gelieferte Stromeinheiten in Texas erhöhen das berichtete Konzern-EBITDA im Geschäftsjahr 2021 auf rund EUR 270 Mio. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf rund 76 % zum 31. Dezember 2021. Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31. Dezember 2021 auf EUR 222 Mio. (Vorjahr: EUR 74 Mio.). Die Veröffentlichung des testierten Konzernabschlusses 2021 (IFRS) wird bis Ende Juli 2022 erwartet.



