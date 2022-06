Dr. Chad Beyer wird am 1. Juli 2022 als CEO antreten

NEW YORK, June 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kures Therapeutics, Inc ("Kures"), ein Unternehmen der atai Life Sciences N.V. (Nasdaq: ATAI) ("atai"), dessen Schwerpunkt auf der Entwicklung von Behandlungsoptionen zur besseren Bewältigung von Süchten, Depressionen und Schmerzen liegt, gab heute die Ernennung von Chad E. Beyer, Ph.D., MBA, derzeit Senior Vice President für Forschung und Entwicklung bei Promentis Pharmaceuticals, Inc. ("Promentis"), zum Chief Executive Officer von Kures mit Wirkung zum 1. Juli 2022 bekannt.



Dr. Beyer verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entdeckung, Erforschung und translationalen Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung des zentralen Nervensystems und neurologischer Erkrankungen. Er hat mehrere präklinische und klinische Arzneimittelforschungsteams geleitet, war an der Einreichung von mehr als 30 Zulassungsanträgen beteiligt und lieferte unterstützende Daten für die Vermarktung und das Lebenszyklusmanagement von zwei Blockbuster-Medikamenten. Dr. Beyer ist Autor von mehr als 70 Manuskripten, Mitherausgeber des Buches "Next Generation Antidepressants" und Mitbegründer der Zeitschrift "Technology Transfer & Entrepreneurship".

"Dr. Beyer hat seine berufliche Laufbahn der Förderung von ZNS-Behandlungen gewidmet - und dieses Engagement ist beispielhaft für unsere Mission hier bei atai", sagte der bisherige CEO von Kures, Srinivas Rao, Mitbegründer und Chief Scientific Officer von atai. "Ich könnte mir niemand Besseren vorstellen als Dr. Beyer, um das Kures-Team in die nächste Phase seiner Reise zu führen, und ich freue mich darauf zu erleben, was wir gemeinsam erreichen können."

Dr. Srinivas Rao, der scheidende CEO von Kures, wird in seiner Funktion bei atai Life Sciences weiterhin unterstützend und beratend für die Programme von Kures wirken.

Über Kures Therapeutics

Kures entwickelt KUR-101 für die Behandlung von Opioidmissbrauch. KUR-101 ist eine deuterierte Version von Mitragynin, dem Hauptalkaloid der Kratom-Pflanze und ein relativ schwacher mu-Opioidrezeptor-Agonist (MOR). KUR-101 ist ein halbsynthetisch hergestellter Wirkstoff, der das Sicherheitsprofil und die potenzielle Wirksamkeit von Mitragynin verbessern soll. In unseren bisherigen präklinischen Studien hat KUR-101 in Tiermodellen eine dosisabhängige analgetische Wirkung gezeigt, ohne bei therapeutischen Dosen eine signifikante Atemdepression zu verursachen.

Über atai Life Sciences

atai Life Sciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Bereich, das anstrebt, die Behandlung von psychischen Störungen zu transformieren. atai wurde 2018 als Reaktion auf den erheblichen ungedeckten Bedarf und die mangelnde Innovation im Bereich der Behandlung psychischer Erkrankungen gegründet und widmet sich dem Erwerb, der Förderung und der effizienten Entwicklung innovativer Therapeutika zur Behandlung von Depressionen, Angstzuständen, Sucht und anderen psychischen Erkrankungen.

Das Geschäftsmodell von atai kombiniert Finanzierung, Technologie, wissenschaftliche und regulatorische Expertise mit einem Schwerpunkt auf innovativen Verbindungen, darunter psychedelische Therapie und andere Arzneimittel mit differenzierten Sicherheitsprofilen und therapeutischem Potenzial. Durch die Bündelung von Ressourcen und Best Practices will atai die Entwicklung neuer Arzneimittel in all seinen Unternehmen verantwortungsvoll beschleunigen, um bei Patienten mit psychischen Erkrankungen klinisch sinnvolle und nachhaltige Verhaltensänderungen zu erreichen.

Die Vision von atai ist es, psychische Störungen zu heilen, damit jeder überall ein erfüllteres Leben führen kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.atai.life .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen ausdrücklichen oder stillschweigenden Aussagen, die keine historischen Fakten sind, können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, darunter insbesondere Aussagen über unsere Erwartungen in Bezug auf Veränderungen im Management und die damit verbundenen Zeitpläne, Aussagen über Kures (KUR-101), einschließlich des therapeutischen Potenzials von KUR-101, und ähnliche Aussagen, die in die Zukunft gerichtet oder zukunftsorientiert sind. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sie beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnisse abweichen. Dies gilt unter anderem für die wichtigen Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht von atai auf dem bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Formular 10-K erörtert und durch die nachfolgenden Einreichungen von atai bei der SEC aktualisiert wurden.

Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung, und Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen zukünftiger Ereignisse verlassen. Obwohl wir der Ansicht sind, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen angemessen sind, können wir nicht garantieren, dass die zukünftigen Ergebnisse, die Leistung oder Ereignisse und Umstände, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erläutert werden, erreicht werden oder eintreten werden. Wir verpflichten uns nicht dazu, diese zukunftsgerichteten Aussagen aus irgendeinem Grund nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder diese Aussagen den tatsächlichen Ergebnissen oder geänderten Erwartungen anzupassen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Investorenkontakt

Greg Weaver

Chief Financial Officer

Greg.Weaver@atai.life

Medienkontakt