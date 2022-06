Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Energiekrise befeuert Kursrutsch - Erstes Halbjahr ernüchternd Mit hohen Verlusten ist der Dax am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit März gefallen. Die Fragezeichen hinter der Gasversorgung in Deutschland werden größer. weiterlesen Politik Putin klagt über Sanktionen in beispiellosem Ausmaß Russlands Präsident Wladimir Putin hat die westlichen Sanktionen wegen des Angriffskriegs auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...