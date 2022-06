DJ MÄRKTE USA/Zum Halbjahresende schwach und volatil erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street wird zum Start deutlich im Minus erwartet. Die geläufigen Ängste vor weiteren Zinserhöhungen und dem Risiko einer Rezession belasten weiterhin. Im Blick stehen wichtige Teuerungsdaten. Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben ist in der Kernrate etwas niedriger ausgefallen als noch im Vormonat. Die Daten werden genau beobachtet werden, da dieser PCE der bevorzugte Inflationsindikator der Fed ist.

Sorgen über den Weg der US-Notenbank, die hohe Inflation mit aggressiven Zinserhöhungen einzudämmen - und das damit verbundene Risiko einer Rezession - haben das Marktgeschehen im Jahr 2022 dominiert.

"Wenn heute alles unverändert bleibt, werden wir [das erste Halbjahr] mit der schlechtesten ersten Hälfte des S&P 500 seit 1970 abschließen, was die Gesamtrendite angeht", sagt Henry Allen, Analyst bei der Deutschen Bank. "Ein wesentlicher Grund dafür ist die Befürchtung der Anleger, dass die laufenden Zinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation in eine Rezession münden könnten", so Allen.

Jeffrey Halley, Analyst beim Broker Oanda, ergänzt: "Wir befinden uns am Monats- und Quartalsende. Wir werden wahrscheinlich einige umfangreiche Umschichtungen von institutionellen Anlegern in verschiedenen Anlageklassen sehen. Das könnte die Kursbewegungen verzerren."

Dollar und Anleihen fest

Der Dollar legt zu, gibt aber einen kleinen Teil der Gewinne mit den Preisdaten wieder ab. Aktuell notiert der Euro um 1,04 Dollar.

Anleihen sind im Gegensatz zu Aktien gesucht. Die Zehnjahresrendite fällt um 7,5 Basispunkte auf 3,02 Prozent.

Die Ölpreise bewegen sich leicht nach unten. Am Vortag hatten wöchentliche US-Daten ausgewiesen, dass die Benzinnachfrage nicht gestiegen sondern gesunken ist.

Walgreens leichter

Walgreens Boots Alliance (-1,7%) hat zwar die Prognosen übertroffen. Doch das reicht nicht für ein Kursplus, zumal der Gewinn deutlich gegenüber dem Vorjahr zurückging.

Constellation Brands tendieren 0,4 Prozent höher. Der Hersteller alkoholischer Getränke ist im ersten Geschäftsquartal in die Gewinnzone zurückgekehrt.

Mit dem Aktienkurs von Universal Health Services geht es vorbörslich um 8,6 Prozent nach unten, nachdem der Betreiber von Kliniken seine Ergebnisprognose für das zweite Quartal gesenkt hat.

Die Kooperationspartner bei Corona-Impfstoffen, Pfizer und Biontech, haben mit der US-Regierung eine Abmachung zur Lieferung von 105 Millionen Impfdosen für 3,2 Milliarden Dollar getroffen. Zudem erhält die Regierung die Option zur Lieferung weiterer Dosen. Pfizer fallen mit dem schwachen Markt um 0,4 Prozent, Biontech steigen um 1,5 Prozent.

Der Ölkonzern Exxon Mobil verkauft sein kanadisches Schiefergasgeschäft für rund 1,5 Milliarden Dollar an den kanadischen Konkurrenten Whitecap Resources. Damit zieht sich der Ölriese aus Regionen zurück, die reich an Erdgas sind, aber relativ abgelegen, und in denen Pipelines und andere Infrastruktur fehlen. Der Kurs gibt um 1 Prozent nach.

Nexstar Media Group dürften gesucht sein, nachdem das Unternehmen einem Pressebericht zufolge kurz davor steht, eine Mehrheitsbeteiligung an CW Network zu erwerben.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,06 -6,5 3,13 233,5 5 Jahre 3,16 -8,2 3,24 190,2 7 Jahre 3,18 -7,0 3,25 173,7 10 Jahre 3,02 -7,1 3,09 151,3 30 Jahre 3,22 -5,6 3,28 132,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:23 Di, 18:03 % YTD EUR/USD 1,0454 -0,6% 1,0494 1,0532 -8,1% EUR/JPY 142,70 -0,4% 142,62 143,45 +9,0% EUR/CHF 0,9979 -0,9% 1,0036 1,0073 -3,8% EUR/GBP 0,8616 -0,2% 0,8611 0,8636 +2,5% USD/JPY 136,48 +0,3% 135,93 136,20 +18,6% GBP/USD 1,2134 -0,4% 1,2187 1,2194 -10,3% USD/CNH (Offshore) 6,7017 -0,0% 6,7079 6,7073 +5,5% Bitcoin BTC/USD 19.991,09 -1,9% 20.051,27 20.571,56 -56,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 111,66 111,76 -0,1% -0,10 +54,7% Brent/ICE 115,31 116,26 -0,8% -0,95 +52,9% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 0,00 139,00 0% 0,00 +52,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.808,12 1.817,70 -0,5% -9,58 -1,2% Silber (Spot) 20,50 20,73 -1,1% -0,23 -12,1% Platin (Spot) 892,15 920,28 -3,1% -28,13 -8,1% Kupfer-Future 3,69 3,78 -2,3% -0,09 -16,9% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2022 08:47 ET (12:47 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.