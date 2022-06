Ursache für die schwache Tendenz des Ticketvermarkters war die Tatsache, dass die Streamingplattform Spotify ihren "Live-Event-Locator-Feed" wieder online gestellt hat. Damit kochten Befürchtungen hoch, dass Spotify über kurz oder lang selbst damit beginnen könnte, Veranstaltungstickets zu vermarkten. Damit würde man natürlich in Konkurrenz zum Marktführer CTS Eventim treten. Dass es tatsächlich so kommt, halten wir allerdings für unwahrscheinlich. Bei der Aktie von CTS Eventim kommt es nun darauf an, dass die Unterstützung um 50 € herum hält.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 26.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ NESTLÉ kauft man in der Korrektur ++ CANCOM: Klarer Kauf ++ Geheimtipp: US-ElektronikwertBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info