ZOOM war im Lockdown mit seiner Kommunikationstechnik der absolute Hit, sowohl privat wie geschäftlich. Dieser Boom ist erledigt und 111 $ sind nun die Startebene dafür, wie weit die Erholung reicht und wo der Zielkurs liegen könnte. 33 Mrd. $ Marktwert für 4,5 bis 4,6 Mrd. $ Zielumsatz sind nach wie vor anspruchsvoll. Die Spitzengewinne von 5 $ je Aktie in diesem Jahr lassen sich im kommenden Jahr nicht halten. Eine Korrektur auf etwa 4 $ wird herumgereicht. Das ergibt ein KGV um 30. Der technische Durchbruch des ZOOM-Konzeptes ist jedoch überzeugend. Darin liegt die Dynamik bzw. die Frage, wie weit eine Wachstumsprämie zu akzeptieren ist. Die Bodenbildung verlief bisher nervös, aber nachvollziehbar.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 26! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo, im Einzelbezug (www.bernecker.info) und über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 26 u.a.:++ Die zweite Rettung des Euro läuft französisch++ Wie verkraftet Deutschland den Gaskrieg?++ Avanciert LINDE zum Wasserstoffgewinner?++ Unsere Einkaufsliste wurde zu rund 90 % erfüllt++ INTERROLL wurde glatt halbiert++ EINHELL - Heimwerkerkönig mit KGV 9Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info