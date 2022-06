Seit Jahren arbeitet Mojo Vision an einer funktionierenden AR-Kontaktlinse - inklusive Akku und Drahtlostechnologie. Jetzt hat die Firma einen Meilenstein erreicht. Erstmals ist die Mojo Lens offiziell getestet worden: im Auge von CEO Drew Perkins. Seit vielen Jahren reift die Idee einer smarten Kontaktlinse in den Köpfen der Mojo-Vision-Entwickler:innen. Nachdem sich das Unternehmen im November 2018 erstmals in der Öffentlichkeit zeigte, präsentierte es Anfang 2020 den Prototyp seiner Augmented-Reality-Kontaktlinse Mojo Lens. Im Frühjahr 2022 stellte Mojo Vision eine weiterentwickelte Version vor. Jetzt hat Firmenchef Drew Perkins ...

