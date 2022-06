Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv In den USA ist wieder Druck auf dem Kessel. Die Wall Street rutschte gestern nach verhaltenem Start ab. Vor allem die Technologiewerte gaben deutlich ab. Die Misere dürfte sich heute fortsetzen. Die großen Indizes sind vorbörslich im Minus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Öl, Shell, BioNTech, Pfizer, Amazon und Walgreens Boots Alliance. Viola Grebe kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf