Uniper Aktie heute wieder mal Tagesverlierer im MDAX, mit Abstand. Aktuell Minus 17,89 % (14:39 Uhr)Warum? Die Uniper SE (ISIN:DE000UNSE018) hat ein starkes Engagement beim Gashandel mit Russland inklusive Pipelinebeteiligungen.Dazu betreibt in Russland Gas- und Kohlekraftwerke, die rund 5 % des nationalen Bedarfs decken. Und heute waren nicht die Beteiligungen in Russland Grund für das abermalige Kursdebakel, sondern die Folgen der reduzierten Gasdurchleitung aus Russland über North Stream 1. Uniper erhält nur noch - aktuell - 40 % der zugesagten Gasliefermengen und muss "den Rest" teuer am Spotmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...