US-Konsumausgaben im Mai + 0,2'¯%. Erwartet wurden + 0,4'¯% nach +0,6'¯% im Vormonat. Der US-Konsum verliert weiter an Dynamik, während die US-Konjunktur zu 70 % am Konsum hängt.



Die für die Fed wichtige PCE-Kernrate lag im Mai bei +0,3'¯%. Erwartet wurden +0,4'¯% nach +0,3'¯% im Vormonat. Das signalisiert Entspannung in der US-Inflation. Folge:



Die Bond-Renditen in den USA kommen heute deutlich zurück. 10jährige US-Treasuries versuchen die 3 %-Marke nach unten zu durchbrechen. Sie liegen fast gleichauf mit den 2jährigen Treasuries die bei 2,97 % notieren. Grundsätzlich sollte das entlastend auf Aktien wirken. Aber: Wird die Zinskurve in dieser Phase invers, droht nochmals eine Beschleunigung der Aktienmärkte Richtung Süden.





