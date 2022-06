Gegen eine Zentralbank zu wetten, ist immer riskant, und in Japan waren solche Wetten in den letzten zwei Jahrzehnten ganz besonders verlustreich. Aber das hält eine wachsende Gruppe von Anlegern derzeit nicht davon ab, auf das Scheitern der Bank of Japan zu setzen. Sie wetten darauf, dass die Noten...

Den vollständigen Artikel lesen ...