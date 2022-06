Vaduz (ots) -Die Stagiaires des schweizerischen diplomatischen und konsularischen Dienstes besuchten am 29. und 30. Juni 2022 Liechtenstein. Die angehenden Diplomatinnen und Diplomaten sowie die angehenden Konsularbeamtinnen und Konsularbeamten hatten damit die Möglichkeit, die Politik, Geschichte und Wirtschaft Liechtensteins näher kennenzulernen.Der jährliche Besuch angehender Diplomatinnen und Diplomaten aus der Schweiz untermauert die engen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und Liechtenstein. Der Anlass ist auch gerade deshalb bedeutsam, weil die Schweiz Liechtenstein - abgesehen von der Schweiz und Österreich - konsularisch in allen Ländern vertritt. Es ist daher gut möglich, dass die Stagiaires des schweizerischen diplomatischen und konsularischen Dienstes in ihrer weiteren beruflichen Laufbahn auch liechtensteinische Interessen wahrnehmen werden.Der Besuch umfasste insbesondere einen Empfang durch S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein auf Schloss Vaduz, ebenso wurden sie von Regierungschef Daniel Risch im Regierungsgebäude begrüsst und hatten die Möglichkeit eines Gedankenaustauschs mit Aussenministerin Dominique Hasler und dem Leiter des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten, Martin Frick. Dabei kamen insbesondere das enge und vielseitige Verhältnis Liechtensteins mit der Schweiz sowie das multilaterale Engagement zur Sprache.Christian Frommelt, Direktor des Liechtenstein-Instituts, referierte über die Besonderheiten des politischen Systems Liechtensteins und Katja Gey, Leiterin des Amtes für Volkswirtschaft, über den Industriestandort Liechtenstein.Das Programm der Stagiaires wurde durch einen Besuch des Landtags und des Landesmuseums sowie eine Besichtigung der Firma Hilti in Schaan abgerundet.Pressekontakt:Kontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportMartin Frick, Leiter Amt für Auswärtige AngelegenheitenTel. +423 236 60 50Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100891892