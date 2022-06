DJ PTA-News: Novetum AG: Jahresabschluss per 31.12.2021

Frankfurt am Main (pta057/30.06.2022/15:56) - Frankfurt am Main, den 30.06.2022. Die Novetum AG, eine Beratungsgesellschaft, veröffentlicht den testierten Jahresabschluss nebst Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021. Der Abschluss ist mit einem vollständigen Bestätigungsvermerk versehen. Die Gesellschaft hat im von Covid-19 geprägten Jahr 2021 einen Jahresfehlbetrag von 7.580,34 Euro (Vj.: 4.180 Euro) ausgewiesen. Der Bilanzverlust stellt sich auf 87.655,44 Euro (Vj.: 80.075 Euro).

Die liquiden Mittel und Wertpapiere am Ende des Geschäftsjahres betrugen 13.16 Mio. Euro (Vj.: 11,53 Mio. Euro) und sind größtenteils in Wertpapieren investiert. Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Beratungsumsatz von 0,02 Mio. Euro erzielt (Vj.: 0,27 Mio. Euro) und ist damit am unteren Ende der eigenen Prognose gelandet.

Die Bilanzsumme beträgt 14,11 Mio. Euro (Vj.: 11,71 Mio. Euro). Die starke Ausweitung der Bilanzsumme steht im Zusammenhang mit der Eigenemission einer Unternehmensanleihe aus dem Jahr 2020, die im abgelaufenen Geschäftsjahr von den Investoren prolongiert wurde.

Für das angelaufene Geschäftsjahr geht der Vorstand von einem Umsatzkorridor zwischen 0 und 300.000 Euro aus. Die Erträge aus Wertpapiergeschäften lassen sich nicht seriös vorhersagen.

Die Aktien der Gesellschaft werden im Freiverkehr der Börse Düsseldorf fortlaufend gehandelt. Die Anleihen der Gesellschaft werden an der Börse Frankfurt fortlaufend gehandelt.

Disclaimer:

Sofern in dieser Corporate News zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Novetum AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktie oder der Anleihe der Novetum AG dar.

