Es herrscht massive Ausverkaufsstimmung am deutschen Aktienmarkt. Zinsängste, damit einhergehende Rezessionsängste, Inflationsängste - die Liste ist lang. Ebenso die Talfahrt des DAX in der ersten Tageshälfte heute. Zeitweise verliert der Leitindex über 2,7 Prozent, unterschreitet damit nicht nur die psychologisch und charttechnisch relevante 13.000 Punkte, sondern notiert auch unter 12.700 Punkten. Ganz anders die Marktlage in China derzeit. Unbehelligt von der weltweiten Krisenstimmung steigen die chinesischen Märkte. Drei Aktien stechen aus charttechnischer Perspektive dabei besonders hervor! Im Video verrät Charttechnik-Experte Stefan Klotter, bei welchen chinesischen Einzelwerten derzeit gute Long-Chancen bestehen. KAPITEL 0:00 Einstieg 0:40 Marktlage/DAX 2:22 Chinesischer Markt 4:50 Baidu 6:09 Weibo 7:00 Alibaba 8:11 Zum Schluss noch ein Short